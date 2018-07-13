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Лига Европы. «Динамо» и солигорский «Шахтер» начали с уверенных побед

13 июля 2018 19:39
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» стартовали с уверенных побед в первом раунде футбольной Лиги Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане гостили в Ирландии у местного «Дерри Сити». Команда Сергея Гуренко не стала откладывать дело в долгий ящик и с первых минут принялась добывать преимущество. И это «бело-синим» удалось. Галович уже на 2-й минуте вывел гостей вперед. А в середине второго тайма успех закрепил Владимир Хващинский. 2:0, и перед ответной игрой, которая пройдет на обновленном стадионе «Динамо», столичным можно чувствовать себя вполне уверенно.

Лига Европы. «Динамо» и солигорский «Шахтер» начали с уверенных побед-1

Что касается солигорчан, то «горняки» совершили вояж в Уэльс к довольно скромному «Коннас-Ки», и тоже проблем не испытали. В первой половине встречи футболисты «Шахтера» отличились дважды. Мячи забили Эбонг и Бакай. Михаил Шибун во второй части матча сделал счет 3:0 в пользу гостей, но последнее слово осталось за хозяевами. Они смогли реализовать пенальти. Не смотря на маленькую неприятность, «желто-черные» выиграли 3:1. Ответные матчи пройдут 19 июля.

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Михаил Шибун # Владимир Хващинский # Фотофакт

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