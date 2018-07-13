Лига Европы. «Динамо» и солигорский «Шахтер» начали с уверенных побед

Новости Беларуси. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» стартовали с уверенных побед в первом раунде футбольной Лиги Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане гостили в Ирландии у местного «Дерри Сити». Команда Сергея Гуренко не стала откладывать дело в долгий ящик и с первых минут принялась добывать преимущество. И это «бело-синим» удалось. Галович уже на 2-й минуте вывел гостей вперед. А в середине второго тайма успех закрепил Владимир Хващинский. 2:0, и перед ответной игрой, которая пройдет на обновленном стадионе «Динамо», столичным можно чувствовать себя вполне уверенно.