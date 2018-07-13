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Скандал на ЧМ по лёгкой атлетике U20: эфиопскую спортсменку подозревают в занижении возраста

13 июля 2018 19:25
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Новости мира. На Чемпионате Мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20-ти лет разгорается скандал с участием эфиопской бегуньи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она взяла бронзу на дистанции 5 километров. Впрочем, примечателен вовсе не результат. Как думаете, сколько ей лет?

Скандал на ЧМ по лёгкой атлетике U20: эфиопскую спортсменку подозревают в занижении возраста-1

В официальных документах, переданных в оргкомитет турнира и Международную федерацию легкой атлетики, значится, что родилась она 21 ноября 2001 года. Следовательно, ей только 16! Спортсмены заподозрили намеренное занижение возраста. Тут  действительно впору задуматься – на самом ли деле спорт продлевает жизнь? В любом случае, в ситуации будут разбираться компетентные органы.

# Скандал # Фотофакт

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