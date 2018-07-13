Скандал на ЧМ по лёгкой атлетике U20: эфиопскую спортсменку подозревают в занижении возраста

Новости мира. На Чемпионате Мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20-ти лет разгорается скандал с участием эфиопской бегуньи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она взяла бронзу на дистанции 5 километров. Впрочем, примечателен вовсе не результат. Как думаете, сколько ей лет?