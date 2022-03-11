«Диалог и общение, оно помогает, подсказывает». В Минске прошёл первый национальный форум тренеров по теннису

Новости Беларуси. В Минске прошел первый национальный форум тренеров по теннису, сообщили в программе «СТВ-спорт». Организатором данного мероприятия выступила Белорусская федерация тенниса. Век живи – век учись. Эта известная поговорка как нельзя лучше описывает цели и темы, которые затрагивались на мероприятии.

Участниками консилиума стали тренеры по теннису, физической подготовке, врачи, руководители структурных подразделений и областных федераций. Основной целью собравшихся в Минске специалистов было обсуждение вопросов, касающихся подготовки кадров и привлечения молодых дарований. Немаловажный посыл форума – общение в режиме диалога, где представители регионов могли не только получить информацию от спикеров, но и сами высказаться о положении дел на местах. А так же внести конструктивные предложения и пожелания.

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации: Сегодня государство построило очень хороший центр именно спортивный, но в силу, опять же, неразрешенных вопросов не все знают, как им воспользоваться. Не все, может быть, понимают, как это делать. Как раз таки диалог и общение, оно помогает, подсказывает где-то, что и как лучше сделать.

Анастасия Заблоцкая, тренер по теннису (Гродно):

Знаете, это первый форум такого формата. Очень интересно. Мы приехали гродненской делегацией: я и еще трое наших тренеров. Я считаю, что для каждого тренера, спортсмена это очень интересное мероприятие, так как можно многое почерпнуть для себя. Послушать председателя нашей федерации, послушать перспективы развития тенниса в целом в Беларуси.

Масштаб и значимость национального форума переоценить сложно. Это не просто лекции. Это диалог и даже в некотором смысле спор. А в споре, как известно, рождается истина.