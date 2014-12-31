Поздравления с Новым годом от белорусских спортсменов

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Я от всего сердца, от всей души хочу поздравить всех белорусов с наступающим Новым годом, с Рождеством. Я верю в чудо, но я еще и верю в то, что мы сами можем делать чудо. Чудеса бывают в дружбе со спортом.

Марина Зуева, трехкратный серебряный призер чемпионата мира по конькобежному спорту среди студентов:

Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Всем желаю отличного настроения. Пусть сбываются ваши самые заветные мечты. Старайтесь, стремитесь, достигайте, отмечайте весело этот праздник! Хорошего настроения!

Николай Ананьев, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Хотелось бы, чтобы Новый год принес в каждую семью больше радостных событий, дней. Вот с этим и хочется поздравить весь белорусский народ.

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике (Пекин 2008):

Хотелось бы пожелать здоровья, благополучия, любви, чтобы все получалось в будущем году, чтобы все проблемы ушли, остались в прошлом. Самое главное, наверное, чтобы здоровье никогда не подводило.

Антонина Кошель, Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (Мюнхен 1972):

В Новрм году, чтобы в нашей стране побольше было здоровых счастливых семей.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике (Лондон 2012):

Я желаю вам в Новом году ничего не бояться, верить, что невозможное возможно. Конечно, крепкого здоровья, счастья. Все будет хорошо! Правда.

Алла Цупер, Олимпийская чемпионка по фристайлу (Сочи 2014):

Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать всем крепкого здоровья (без здоровья ничего не будет), успеха, удачи. Болейте дальше за нас.

Людмила Волчек, двукратная Паралимпийская чемпионка в лыжных гонках:

Добра, тепла, надежды, любви и веры.

Анна Тарасюк, чемпионка вторых юношеских Олимпийских игр в Нанкине:

Хочу пожелать в наступающем Новом году всем счастья, успехов, удачи. Ставьте перед собой цели, добивайтесь их и все будет хорошо. Все получится.

Сергей Макаренко, Олимпийский чемпион по гребле (Рим 1960):

Конечно, хочется пожелать здоровья, успехов. Хочется сказать добрые слова. Чтобы родные и близкие всегда были в радостном настроении, всегда чувствовали успех наших спортсменов, болели, болели и болели за них.