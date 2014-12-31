От чемпионата мира по гандболу в январе до биатлонных побед в декабре: самые яркие спортивные события 2014 года

В январе внимание белорусских любителей спорта было приковано к Дании, где наша мужская сборная по гандболу играла в компании лучших дружин Европы.

Парни Юрия Шевцова пробились тогда во второй раунд турнира, но на равных конкурировать с сильными мира сего (вроде Франции и Хорватии) не смогли.

Но это ничего, зато позже, в июне, Рутенко и компания гарантировали себе выход в финальную стадию чемпионата мира. Домашняя победа над черногорцами на переполненной «Минск-Арене» гарантировала третий кряду топ-форум, который не обойдется без представительства наших гандболистов.

Февраль не только для Беларуси, но и для всех других спортивных стран прошел под знаком Олимпиады в Сочи. Исторические, триумфальные, эпохальные, блистательные.

Подводя итоги, наша пресса не жалела комплиментов спортсменам. Кстати, СТВ всегда был в эпицентре событий, встречая героев и радуясь каждой из шести завоеванных наград.

А в марте наши легкоатлеты Андрей Кравченко и Марина Арзамасова сделали первый медальный задел для своих успехов в этом сезоне. На чемпионате мира в залах в польском Сопоте Андрей Кравченко в семиборье уступил лишь действующему олимпийскому чемпиону Эштону Итону, а Марина Арзамасова стала бронзовым призером в беге на 800 метров. В августе на чемпионате Европы оба наших спортсмена разменяли свои награды на золотые, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Первенство континента по тяжелой атлетике, которое в апреле принял Тель-Авив, стало самым удачным для белорусов со времени домашнего форума в 2010 году. Три медали – по одной всех достоинств. Титулом чемпиона Европы-2014 может похвастать Дина Сазоновец.

В мае все наши помыслы и, конечно, силы и кадры были направлены на чемпионат мира по хоккею. Столь серьезного форума Беларуси принимать еще не доводилось.

Телеканал СТВ пристально следил за турниром: всевидящее око студии «Горячий лед» постоянно было направлено на «Минск-Арену». Гостями выездной студии «Арена» были эксперты. А для тех, кто не мог быть у телевизора, но хотел получать самые оперативные результаты, были организованы текстовые трансляции всех матчей.

Главным форумом июня для белорусских спортсменов назовем, пожалуй, чемпионат Европы по художественной гимнастике, который для лидера нашей сборной Мелитины Станюты завершился «серебром» в многоборье. Достижение особое – это олимпийский вид – и награды здесь у белорусской команды бывают нечасто.

А в сентябре наши гимнастки подтвердили класс на чемпионате мира: «серебро» – в командном виде, «бронза» – Станюты в упражнении с мячом и три «бронзы» групповичек, одна из них – в олимпийском многоборье. По числу медалей на планетарном форуме обошли белорусок лишь россиянки.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Девочки меняются, а имидж страны остается. Каждый год это все сложнее и сложнее. Но очень рада, что у них получилось.

В июле нас радовали наши лучники: с чемпионата Европы в Армении белорусы вернулись не с пустыми руками. Антону Прилепову лишь немного не хватило, чтобы стать лучшим в индивидуальном турнире – у него «серебро». А вместе с Еленой Толкач он стал бронзовым в миксте.

Елена Толкач, бронзовый призер чемпионата Европы по стрельбе из лука в миксте:

Почему неожиданно? Все ожидаемо. Мы к этому готовимся, стремимся, мы хотим добиваться лучших результатов. Поэтому это вполне оправданная медаль.

Начав в июле, продолжили феерить и в августе наши каноисты и байдарочники. Сначала на чемпионате Европы белорусы отхватили 8 медалей, 4 из них – высшей пробы. Это, кстати, позволило стать третьими в медальном зачете вслед за признанными мастерами этого вида спорта венграми и немцами.

А затем на чемпионате мира в Москве улов снова составил 8 наград. Правда, тут обошлось без чемпионских титулов.

А закрыли сезон гребцы домашним первенством планеты среди студентов, где, разумеется, были безоговорочно лучшими.

Отлично организованный в Заславле форум подарил надежду, что в скором времени представители оного из самых медалеемких для Беларуси видов смогут посражаться на «домашней» воде и в ходе более крупных стартов.

Эрик Сэнтрон, генеральный секретарь Международной федерации студенческого спорта:

Не только сооружения здесь, на канале, но и то, что мы видели («Минск-Арена» и Раубичи), – это сооружения премиум-класса в мировом понимании. Поэтому не только можете мечтать о проведении здесь Универсиады, но и для нас, для ФИСУ, будет честью проводить здесь соревнования высочайшего уровня.

Журналисты «СТВ-Спорт» не только ежедневно знакомили зрителей с самой последней информацией, что называется, с воды, но и подготовили специальный фильм. И поняли: на будущих Олимпийских играх наши гребцы дадут бой.

В сентябре сердцами белорусских болельщиков снова владели баскетболистки. Наша женская сборная выступала на чемпионате мира в Турции. За последние 8 лет белоруски пропустили лишь один топ-форум – Олимпиаду в Лондоне.

И пусть итоговое 10 место, стало одним из худших выступлений в элите, ряд ярких моментов, подаренных сборной, прочно вписались в саммари года.

В октябре больших завоеваний не было. Но это вовсе не значит, что белорусы выпали из мировой спортивной жизни. То тут, то там звучал белорусский гимн. И в октябре вышел первый выпуск итоговой программы «Неделя спорта». Мы в эфире, чтобы вы были в теме.

Ноябрь подарил противоречивые эмоции: мы переживали за наших игровиков, которые то побеждали, то проигрывали в еврокубках. Футбольная сборная, не выразительно проведшая весь сезон, напоследок реабилитировалась перед болельщиками, обыграв мексиканцев. И именно в последний месяц осени с большего определилась кандидатура главного тренера сборной.

Декабрь – самый желанный месяц для любителей биатлона. Старт сезона, новые надежды и новые победы. За три прошедших до Нового года этапа белорусские стреляющие лыжники успели побаловать своих поклонников. Точнее, баловали, скорее, лыжницы.

Дарья Домрачева была лучшей в индивидуальной гонке в Эстерсунде и в преследовании в Паклюке. Там же, в Словении, Надежда Скардино заработала условную «бронзу» в масс-старте.

2014 год остается позади. Но мы верим: самые яркие победы у белорусского спорта еще впереди. Можете не сомневаться: журналисты «СТВ-Спорт» сделают все, чтобы от вашего внимания не ускользнула ни одна медаль. Так что, с Новым годом, с новым стартом!