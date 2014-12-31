Максим Рыженков – о событиях 2014 года, фристайле, гимнастике, хоккее и господдержке спорта в Беларуси

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Максим Рыженков.

Вы, так получилось, стали гостем нашей первой программы. И завершать год, конечно же, мы снова позвали вас. Как настроение?

Максим Рыженков:

Настроение прекрасное. Тем более что есть чем похвастаться за этот год. Есть достойные результаты в нашем спорте, о которых можно еще раз напомнить нашим зрителям.

А если бы у вас была такая возможность в двух словах охарактеризовать этот спортивный год, то какие это были бы два слова?

Максим Рыженков:

Скажем так, яркий и тяжелый. Вот два слова. Яркий по впечатлениям и по эмоциям. А тяжелый, потому что, действительно, с учетом и Олимпиады зимней, и чемпионата мира по хоккею (это были основные два спортивных мероприятия). Конечно, столько трудолюбия, сколько все, вовлеченные в этот процесс специалисты, дали, то, конечно же, как говорят, семи потов стоило это все.

Два важнейших события, знаковых, культовых для нас. Это Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по хоккею в Минске. Для вас лично их можно положить на чашу весов? Какое больше запомнилось?

Максим Рыженков:

Они разные. Олимпиада. Когда ты смотришь за результатом, в первую очередь, представителей твоей страны, все эмоции сосредоточены на том миге выступления (и в биатлоне он достаточно короткий, а во фристайле он еще более короток), то эмоции сиюминутные, они посвящены только этому моменту. А вот что касается чемпионата мира по хоккею, то это была тяжелая, напряженная работа каждый день. Переживания сначала за достойную организацию этого мероприятия, потом за то, как достойно встретить, провести наших гостей, участников чемпионата. Потом, собственно говоря, сколько было матчей. В каждом болеешь. Поэтому здесь удовольствие более растянуто и менее, может быть, остро эмоционально, но более эмоционально растянуто и надрывно, что ли.

На Олимпиаде, наверное, для наших спортсменов в том числе были и очень неожиданные результаты. Лично для вас какая медаль стала самой неожиданной?

Максим Рыженков:

Наверное, самой неожиданной стала золотая медаль в женском фристайле. Конечно же, для многих, кто переживал за нашу женскую команду в биатлоне, была неожиданна и медаль Скардино. Мы привыкли, что Дарья – это лидер нашей команды. От нее, даже, наверное, сегодня ожидают гораздо больше, чем три медали олимпийских, но она дала повод о ней думать как не только о героине Беларуси в биатлоне, как о всемирной героине, лучшей биатлонистке. И мы все ожидаем, что она станет не просто на сегодня лучшей биатлонисткой всех времен и народов, но и на будущую перспективу. Поэтому здесь ожидания, конечно, были, но как-то ожидания с переживанием, что мы верим в нее, она все это сделает. Вот как раз две других медали, о которых сказал, были самыми неожиданными.

Что касается фристайла, продолжим дальше немножко. Закончили выступления Гришин, Дащинский. Алла Цупер ушла снова готовиться стать мамой, с чем мы ее можем поздравить и пожелать всего доброго. Не возникает тревоги за продолжение медальных перспектив во фристайле? Есть, конечно, Николай Козеко, но молодежь – как она?

Максим Рыженков:

Я скажу, что один из тех видов спорта, где таких сомнений не возникает. И вот почему. Дело в том, что и Козеко, и весь его штаб (есть такой тренер Пинигин, другие специалисты), собственно говоря, они на протяжении долгого времени работали не только над спортом высших достижений (в плане подготовки спортсмена одного или второго к очередным Олимпийским играм). Они кропотливо на протяжении всего этого времени выстраивали систему, пирамиду своего спорта. Поэтому, понимаете, когда главный тренер знает поименно всех ребятишек, которые занимаются в детской школе, отслеживает профессиональный рост каждого из них на юношеском этапе и четко себе представляет, кто у него поедет на какие игры через три года, через восемь лет и так далее, то можно понимать, что в этом виде спорта у нас надежная основа есть.

Чемпионат мира по хоккею в Минске – веха безусловная. Это и наплыв болельщиков, и поднятие такого настроения всей стране, скажем так. Об этом тоже поговорим. Сейчас хочу спросить, как вы отнеслись к решению Глена Хэнлона уехать в Швейцарию, хотя, в общем, контракт его действовал и дальше?

Максим Рыженков:

Меня это решение разочаровало, тем более, собственно говоря, сам приезд Глена Хэнлона был организован в том числе с моим участием. И он все-таки за этот год доказал, что кроме мастерства спортсменов, хорошей арены качественный тренер тоже стоит очень многого. И, конечно же, когда пришел срок с ним расставаться, это меня, конечно, огорчало. У нас несколько было с ним бесед. В целом, эти беседы были посвящены обсуждению перспектив развития белорусского хоккея, его оценок, работы Федерации. Я скажу, что все эти наработки сегодня в том числе используются при выстраивании работы той обновленной Федерации, которой сейчас руководит уже Игорь Анатольевич Рачковский.

То есть Глен уехал, но дело его живет.

Максим Рыженков:

В определенной части да.

Понятно. Что касается Дэйва Льюиса – нынешнего главного тренера сборной – может быть, вы тоже ему сделали первый звонок?

Максим Рыженков:

Нет. Здесь я скажу, что усилий самого Игоря Анатольевича Рачковского и того аппарат Федерации, который он собрал в это достаточно короткое время, хватило, чтобы действительно в очень не простых условиях, практически в середине хоккейного сезона, найти грамотного, толкового специалиста. Этим вопросом они занимались самостоятельно.

Хочется у вас спросить, закругляя тему хоккея окончательно, о минском «Динамо». Команда в этом сезоне показывает, пожалуй, я не скажу фантастический, хотя этот эпитет просится на язык. Играют действительно здорово. Что вы скажете об этом? О легионерской составляющей, опять же, которая сейчас в минском «Динамо»? О натурализации Бэйлена давайте уж еще раз.

Хорошая очень тема, тем более, что здесь тоже мне приятно о ней говорить в связи с тем результатом, о котором вы сейчас упомянули. Как вы знаете, в соответствии с той дорожной картой развития хоккейного клуба «Динамо», сегодня мы имеем четко выраженную пирамиду, которая работает уже почти полтора года. На вершине пирамиды сама команда, дальше идут фарм-клубы. В этом году это «Шахтер» (Солигорск) и «Динамо-Молодечно» – новая команда, в которой играют только молодые перспективные спортсмены. Дальше идут команды, играющие в МХЛ, в Лиге А. И еще одна команда – «Раубичи-Динамо» – которая играет в низшей лиге МХЛ – Лиге Б. И, кроме этого, детско-юношеская спортивная школа динамовская. И подписан ряд контрактов с такими школами, как Березовская школа хоккейная юношеская и в Пружанах. Вот эта вся пирамида позволяет выстраивать структурированную систему взаимоотношений для развития хоккея в целом в рамках этого клуба. Я даже скажу так, что в свое время, не добившись схожих результатов в Федерации по хоккею, мы вынуждены были апробировать такой вариант на этой клубной пирамиде хоккейного «Динамо». Получилось даже легче. И сегодня она дает плоды. Поэтому я вообще очень доволен результатом и думаю, что результат будет все только лучше.

Что касается легионеров. Действительно, вопрос натурализации Бэйлена – это вопрос не хоккейного клуба «Динамо». Равно как и других легионеров, если мы говорим о натурализации. Когда, действительно, было найдено, что Бэйлен может принести очень серьезный качественный рывок в обеспечении защиты нашей сборной на турнирах, начиная с 2016 года, то, конечно же, соответствующее предложение было внесено Президенту. А до этого времени, конечно, он был востребован для «Динамо», но никто и пальцем бы не пошевелил, чтобы сделать этот шаг только для того, чтобы не нарушалась легионерская формула «Динамо». Вот мой ответ в данном случае.

Год как на ладони. А, может быть, мы все-таки о чем-то забыли?

Максим Рыженков:

Наверное, можно было еще упомянуть Юношеские Олимпийские игры в Нанкине, которые тоже прошли для нас достаточно удачно: семь медалей, из которых две – золотого достоинства. Пожалуй, из таких ярких событий, наверное, все.

Моментов негативных, которые всегда есть, всегда присутствуют, мы не касались. Сейчас, может быть, давайте в личной беседе их и затронем. Коль уж заканчивали хоккеем, давайте продолжим чемпионатом Беларуси. Не секрет, что все знают об Указе Президента, о том, что клубы должны сами зарабатывать. Как в том Остапе Бендере, сейчас со всей страны слышны стоны. Живой пример приведу. Хоккеисты «Могилева». Их главный тренер на одной из пресс-конференций говорил, что уборщица в Могилеве получает больше наших хоккеистов. При этом эти хоккеисты проигрывают по 0:8, идут на последнем месте. В связи с этим у меня вопрос: а почему такие хоккеисты должны получать больше уборщицы? Разве они больше пользы обществу приносят?

Максим Рыженков:

Вопрос о том, что необходимо слезть с государственной иглы и постараться каким-то образом поработать с партнерами, спонсорами, найти какие-то самостоятельные виды заработка, стоял уже давно. Собственно говоря, те клубы, который всерьез понимали, что наступит завтра, этим вопросом озаботились. И сегодня имеют неплохие результаты по самостоятельному поиску финансирования и могут рассчитывать на продолжение государственной поддержки. А те, кто жил только сегодняшним днем, собственно говоря, стояли в иждивенческом положении с протянутой рукой государству, они сегодня в роли аутсайдеров и оказались.

А с точки зрения заработка, конечно, если спортсмен играет из рук вон плохо, так почему у него должна быть высокая зарплата.

Есть вариант сменить клюшку и взять метлу – будешь получать больше.

Максим Рыженков:

Или, по крайней мере, никто не ограничивает такого спортсмена на полставки записаться дворником. Но это я так в качестве шутки. Конечно, должно быть по-другому. Если это спорт профессиональный, то он должен профессионально оплачиваться. Если это спорт любительский, так это только за еду, как говорится, и жилье. Так тут надо определится – вы кто.

Все этого очень боялись, все клубы об этом много говорили: «Как же мы так, как же мы будем зарабатывать? Мы же умрем, мы же погибнем». 2015 год может стать определяющим неким в этом моменте? Не боитесь вы всеобщего банкротства наших клубов, которые не смогут свести концы с концами?

Максим Рыженков:

Что имеется в виду под словом «зарабатывать»? Это не только пойти, как у многих складывается впечатление, и торговать какими-то товарами. Не в этом дело. Заработок клуба, прежде всего, должен состоять из продажи билетов. А это уже отображает конкретный интерес болельщиков в своем регионе, работу местных Федераций и твоего клуба с этими болельщиками, чтобы их как-то заинтересовать прийти на стадион либо на ледовую площадку, поддержать своего игрока не только эмоционально, но и определенным рублем.

Второе. Рекламные пакеты. Те клубы, в которых нормальные, хорошие, развитые маркетинговые службы, давно уже увязались с основными спонсорами и партнерами рекламными пакетами, партнерскими соглашениями.

Следующий блок – это получение каких-то средств из международных источников. Поверьте, здесь тоже есть определенные возможности. Берем такой футбольный клуб, как «Торпедо-БелАЗ». Там очень много средств приходит от партнеров клуба, которые осуществляют хозяйственную деятельность за рубежом. И надо понимать, что все то, что входит в понимание, собственно, зарабатывание средств (это и спонсорские контракты, и партнерские соглашения, и международная помощь, и хозяйственная деятельность), – они составляют тот процент собственного зарабатывания средств, к которому государство, по Указу, готово добавить столько же.

Я думаю, что те руководители клубов, которые нас сейчас смотрят, могли сказать вам: «Будьте добры, помедленнее – я записываю». Вы очень четко раструктурировали, скажем так. Сейчас все понятно.

Максим Рыженков:

Да, собственно говоря, конечно, чего хотелось бы, так это чтобы, я опять же повторюсь, чтобы региональные власти где-то с большим вниманием подошли к проблемам своих клубов и где-то им помогли по, назовем это так, первоначальному накоплению капитала. Самое легкое из этого – это содержание автопарковок. В каждом областном городе проблема с парковками – одна из самых актуальных. Дайте возможность клубу, выделите под этот клуб, под социальный проект определенный участок территории, который будет, во-первых, служить интересам социально-экономическим города, так как будет снижать вопросы парковок на придворовых территориях, вопросы движения транспорта. И дайте клубу заработать, а не какому-нибудь частнику, который всю прибыль положит в карман. Даже такие мелочи, к сожалению, не у всех находят понимания.

Я бы предложила Максиму Владимировичу написать справочник с этими рекомендациями настольными как раз для руководителей клубов.

Максим Рыженков:

Вот я вижу, что еще немножко, и придется этим заняться тоже.

Что касается настольных. У нас в прошлой программе был гость – первый заместитель председателя Белорусской федерации настольного тенниса Александр Петкевич. И у Кристины после встречи возник вопрос-предложение вам.

Он сказал, что у них на балансе есть 39 теннисных столов, которые они хотели бы безвозмездно передать школам. Однако проблема в том, что за передачу этого стола безвозмездно они вынуждены уплатить налог.

Максим Рыженков:

Честно говоря, мне эта проблема неизвестна. Я бы ему посоветовал сначала со своей Федерацией этот вопрос изучить более глубоко, тем более, что председатель Федерации занимает такой ответственный пост сегодня в Министерстве финансов. И все возможности для более глубокой проработки есть. Может быть, то, о чем он говорит, касается темы принадлежности этих столов национальной сборной. Если эти столы были ввезены из-за рубежа для целей национальной сборной по упрощенному налогообложению, тогда, конечно же, направление этих столов на другие цели, не связанных с национальной сборной, будут, естественно, заканчиваться тем, что верните деньги в бюджет, если это идет не на основную цель. Я допускаю такой вопрос.

Моя боль, Максим Владимирович, так скажу – спортивная гимнастика. Особенно вспоминая предыдущие результаты прошлых лет: Щербо, Иванков, целая плеяда и мужчин, и женщин, наших гимнастов и гимнасток. Сейчас, к сожалению, провал, долгий уже провал. Сможем мы вернуться на хоть какой-то уровень?

Максим Рыженков:

Я вам скажу, не только ваша боль, а моя боль лично. Вообще, пожалуй, всего нашего белорусского спорта боль. Потому что если вы были в Зале Олимпийской славы в нашем новом Олимпийском комитете, там есть галерея олимпийских чемпионов, так вот, пожалуй, если посчитать все олимпийские, чемпионские, золотые медали, то в спортивной гимнастике у Беларуси было больше всего медалей. К сожалению, тот результат, который мы сегодня имеем, просто позорит те славные традиции развития спортивной гимнастики, которые у нас были. Но я хочу сказать, что с момента избрания нового руководителя Ассоциации гимнастики (это бизнесмен достаточно удачный Ирина Альбертовна Скрипель) у нас есть определенные надежды. Она взялась не только за ресурсное обеспечение этого вида спорта и подписала сразу ряд контрактов по спонсорству своих компаний на развитие гимнастики, спортивной гимнастики в первую очередь. Она уже очень глубоко втянулась в процесс работы с тренерскими кадрами для нашей национальной сборной. Я знаю, что совсем недавно целый, можно назвать, раунд переговоров состоялся с нашим одним из выдающих спортсменов – Иванковым, который в настоящее время живет в США. Он готов приехать и готов взять определенный пласт работы в спортивной гимнастике на себя, принеся сюда то, чему он научился в Соединенных Штатах, и что он еще помнит с тех славных традиций, когда еще сам занимался.

Хорошие новости, Максим Владимирович.

2015 год – это еще и год массового отбора на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получение лицензий. Готовы ли мы?

Максим Рыженков:

С большего, конечно, готовы, должны быть готовы. По крайней мере, и спортсмены, и весь тренерский состав, и специалисты, которые обеспечивают подготовку наших национальных команд по видам спорта к Олимпиаде в Рио, нацелены на результат. И, естественно, с учетом той инфраструктуры, которая построена у нас в государстве, с учетом того финансирования, которое в непростых условиях выделяется стабильно для подготовки наших спортсменов, с учетом того резерва, который у нас есть, не отобраться, не победить мы просто права не имеем.

Новый год грядет. Что вы пожелаете, что загадаете?

Максим Рыженков:

Хочу пожелать нашим спортсменам, конечно, отменного здоровья, чтобы их миновали всяческие травмы, психологические срывы, чтобы они все свои старты, намеченные в следующем году, прошли без проблем, с самыми высокими показателями, но показателями на этот момент, чтобы им осталось что-то до Олимпийских игр, чтобы двинуть еще дальше. Тренерам пожелать выдержки, отменного настроения и той работоспособности, которая есть. А нас всем (болельщикам, те, которые будут смотреть у экранов телевизоров, арен, стадионов) – великолепной игры, прекрасных эмоций, болеть за наши команды, за наших атлетов, чтобы они побеждали и радовали нас.

Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим.

Максим Рыженков:

В этом случае нам побольше бы побед даже.