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ХК «Динамо-Минск» обыграл «Витязь» - 5:4

30 декабря 2014 11:58
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Новости Беларуси. «Предновогоднее супершоу в Минске с лихо закрученным сюжетом и градом голов» - так назвал матч между «Динамо» и «Витязем» официальный сайт КХЛ. Зубры взяли матч - 5:4 и продлили рекордную выигрышную серию до девяти встреч, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды поочередно вели в счете. Трижды по ходу матча подопечным Любомира Поковича пришлось отыгрываться. Тем не менее, последнее слово осталось за минчанами. Решающую шайбу забросил Джонатан Чичу. Незадолго до начала поединка форвард узнал о том, что журналисты выбрали его на «Матч звезд» КХЛ.

# Хоккей Беларуси

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