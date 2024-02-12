Пот льётся градом! В спортивном комплексе «Стайки» проходит 3-дневный рандори по самбо

Только поутихли спортивные страсти на международном турнире по самбо на призы Президента Беларуси, где наши атлеты завоевали 33 награды. Но спортсмены уже получили новый вызов. 3-дневный рандори организовали для самых стойких, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юлия Силипицкая продолжит тему.

В большом манеже спортивного комплекса «Стайки» не жарко, но пот льется градом с участников белорусского рандори, куда заявились самбисты из пяти стран, более 150 атлетов. Для представителей России белорусский спарринг – один из самых сложных, но эффективных, наши соседи и соперники готовятся к своему национальному чемпионату.

Константин Фофанов, тренер сборной команды России (U23):

Чем напряженнее спарринг, тем сильнее становятся спортсмены, безусловно. Это обоюдная польза для всех. Нравятся Беларусь, ваши спортсмены, тренеры. И всегда, когда это ложится в наш план подготовки, прежде всего по числам, мы всегда стараемся принять участие.