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Азаренко обыграла польскую теннисистку и вышла во второй круг турнира в Дохе

12 февраля 2024 18:59
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Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира категории 1 000 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко обыграла польскую теннисистку и вышла во второй круг турнира в Дохе-1

Белоруска, которая в мировом топе идет на 31-м месте, за 2 часа 35 минут справилась с 51-й ракеткой мира полькой Магдаленой Фреш. Несмотря на заметную разницу в рейтинге, матч получился упорным. Чтобы оформить победу, нашей спортсменке понадобилось 3 сета. Причем все партии завершились с одинаковым счетом – 6:3. Соперница Азаренко в 1/16-й определится позже. Отметим, Виктория – единственная белоруска на данном турнире.

# Теннис # Виктория Азаренко

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