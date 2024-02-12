Азаренко обыграла польскую теннисистку и вышла во второй круг турнира в Дохе

Белоруска, которая в мировом топе идет на 31-м месте, за 2 часа 35 минут справилась с 51-й ракеткой мира полькой Магдаленой Фреш. Несмотря на заметную разницу в рейтинге, матч получился упорным. Чтобы оформить победу, нашей спортсменке понадобилось 3 сета. Причем все партии завершились с одинаковым счетом – 6:3. Соперница Азаренко в 1/16-й определится позже. Отметим, Виктория – единственная белоруска на данном турнире.