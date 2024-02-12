9 белорусок выступят на чемпионате Европы по борьбе

14 февраля борьбу на чемпионате Европы начнет наша женская сборная. Беларусь представят 9 спортсменок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе значатся: обладательница олимпийской лицензии в Париж и бронзовый призер Токио Ванесса Колодинская, а также вице-чемпионка Игр-2021 Ирина Курочкина. В списках участниц есть и девушки юниорского возраста. Отметим, женская национальная команда проходила учебно-тренировочный сбор в спортивном комплексе «Стайки», а в понедельник, 12 февраля, дружина отправилась на форум. Напомним, турнир в столице Румынии не является лицензионным. Тем не менее тренерский штаб поставил перед командой медальные планы.

Ваграм Оганисян, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Одним из критериев отбора у нас являлся турнир Александра Васильевича Медведя, где определились по явным лидерам как Ирина Курочкина в 57, Ванесса Колодинская, Иванова Вероника в 62 килограмма. В принципе, вопросов никогда не возникало. Что касаемо одной определенной категории – 59 килограммов, где у нас была все-таки контрольная схватка определенная, кто попадет в эту весовую категорию, выиграла схватку Гетманова Алеся и закрыла вес 59 килограммов. Не олимпийский, но все же для нас он важен.