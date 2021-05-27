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Оставалось отыграть одну шайбу. Сборная Беларуси уступила команде Великобритании на ЧМ по хоккею

27 мая 2021 15:21
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Новости Беларуси. В Риге продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сборная Беларуси встречалась с Великобританией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оставалось отыграть одну шайбу. Сборная Беларуси уступила команде Великобритании на ЧМ по хоккею-1

К матчу соперник подошел без побед, с четырьмя шайбами за три игры и, видимо, за день решил улучшить статистику. Уже на 14 минуте счет открыл Кирк. Сравнять белорусы смогли только во второй двадцатиминутке. Отличился Владислав Кодола. Для нападающего эта шайба стала первой на турнире. А после был провал белорусской команды. Курьезный момент дня случился, когда Тэйлор в падении не смог накрыть шайбу. Она от ловушки отскочила на клюшку соперника, который уже не промахнулся. В такой казус не поверили даже судьи и успели свистнуть, подумав, что Тэйлор зафиксировал снаряд. Этот момент мог оказаться ключевым, однако белорусы, вместо того чтобы собраться, стали ошибаться. Сначала Степан Фальковский позволил обокрасть себя за воротами, что привело к очередному голу. Немногим погодя Ник Бэйлен неправильно сыграл позиционно, не выручил команду и Тэйлор. В третьем периоде лучше не стало. К середине отрезка британцы вели – 4:1. Надежду на камбэк подарили Джефф Платт и Шейн Принс. Белорусам оставалось отыграть лишь гол. Но сделать это команда Захарова не смогла. Британия со счетом – 4:3 одерживает первую победу на турнире.

Оставалось отыграть одну шайбу. Сборная Беларуси уступила команде Великобритании на ЧМ по хоккею-4

27 мая турнир продолжится. В программе дня четыре матча. США встретится с Латвией, Чехия потягается со Швецией. Швейцария сыграет со Словакией, а Финляндия померится силами с Италией.

# Чемпионат мира по хоккею # Лиам Кирк # Владислав Кодола # Дэнни Тэйлор # Степан Фальковский # Джефф Платт # Шейн Принс # Михаил Захаров # Фотофакт

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