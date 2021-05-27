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Швейцария разгромно победила Словакию, а команда США обыграла Латвию на ЧМ по хоккею

27 мая 2021 19:21
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В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. 27 мая прошли два поединка игровой программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Швейцария разгромно победила Словакию, а команда США обыграла Латвию на ЧМ по хоккею-1

Сборная Швейцарии просто уничтожила команду Словакии – 8:1. По дублю в составе швейцарцев на свой счет записали Хофман и Леффель. Благодаря этой победе «альпийцы» с 9 очками взобрались на второе место нашей группы A, потеснив оттуда словаков.

Швейцария разгромно победила Словакию, а команда США обыграла Латвию на ЧМ по хоккею-4

В параллельном матче сборная США не без труда обыграла хозяев турнира. Первый период завершился вничью – 2:2, а ключевым моментом игры стал двухминутный отрезок в середине второй трети, за который американцы отличились дважды.

Больше шайб в матче не было, итоговый счет – 4:2.

# Чемпионат мира по хоккею # Ромен Леффель # Грегори Хофман # Фотофакт

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