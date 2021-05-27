Ольга Говорцова проиграла в финале квалификации и не попала в основную сетку Roland Garros

Обидчицей нашей соотечественницы стала Александра Крунич из Сербии. К сожалению, серьезной борьбы в матче не получилось. В первой партии Говорцова сходу проиграла три гейма подряд и отыграть дефицит уже не сумела. Второй сет мог получиться более напряженным, но при счете 2:3 белоруска отдала свою подачу, а оформить ответный брейк так и не вышло. В итоге поражение Ольги – 2:6, 3:6. Для прохода в основную сетку открытого чемпионата Франции Крунич хватило 75 минут.

Напомним, первый раунд Roland Garros стартует 30 мая.