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Ольга Говорцова проиграла в финале квалификации и не попала в основную сетку Roland Garros

27 мая 2021 19:24
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Новости Беларуси. Теннисистка Ольга Говорцова остановилась в шаге от основной сетки Roland Garros. 27 мая белоруска потерпела неудачу в финале квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Говорцова проиграла в финале квалификации и не попала в основную сетку Roland Garros-1

Обидчицей нашей соотечественницы стала Александра Крунич из Сербии. К сожалению, серьезной борьбы в матче не получилось. В первой партии Говорцова сходу проиграла три гейма подряд и отыграть дефицит уже не сумела. Второй сет мог получиться более напряженным, но при счете 2:3 белоруска отдала свою подачу, а оформить ответный брейк так и не вышло. В итоге поражение Ольги –  2:6, 3:6. Для прохода в основную сетку открытого чемпионата Франции Крунич хватило 75 минут.

Напомним, первый раунд Roland Garros стартует 30 мая.

# Теннис # Ольга Говорцова # Александра Крунич # Фотофакт

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