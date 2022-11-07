Последний шаг до главного титула в карьере. Арина Соболенко вышла в финал итогового турнира WTA

В текущем сезоне представительница Польши побеждала всех и вся на своем пути. Поражения были единичными. Никто из женского тура такой статистикой похвастать не мог. Однако наша спортсменка продемонстрировала истинные бойцовские качества. Первый сет остался за Соболенко – 6:2. Во втором лучше выглядела уже Швентек – 6:2. Ну а в решающей партии белоруска просто не заметила первую ракетку мира, отжалев, казалось бы, непобедимой оппонентке всего один гейм. 2:1 по сетам и путевка в финал в кармане.