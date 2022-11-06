Еще в 19 веке девушки решили, что хотят играть в хоккей. А может ли в Беларуси появиться женская нацкоманда?

Новости Беларуси. Сегодня женщине все по плечу. Мы привыкли видеть красивых женщин в спорте, на пьедестале в спортивной форме, в оргкомитетах в строгих пиджаках, а вот в хоккейной амуниции как-то белорусок представить сложно,сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Андралович, корреспондент:

Помните, как пелось в песне? «В хоккей играют настоящие мужчины». Но только ли мужской это вид спорта или прекрасная половина человечества тоже способна показывать яркую, а главное, результативную игру? Попробуем разобраться.

Еще в 19 веке женщины решили, что хотят играть в хоккей. Уже в 30-е годы прошлого столетия этот вид спорта получил активное развитие. Затем война, и уже стало не до спорта. Но к середине 60-х хоккей среди женщин вновь стремительно набирает популярность. И вот на дворе 1990-й. Оттава принимает первый женский международный турнир по хоккею с шайбой.

А через 8 лет в японском Нагано впервые матч по этому виду спорта в исполнении прекрасной половины человечества был сыгран и на главном старте четырехлетия, тогда как мужчины играли в него уже 19 олимпийских циклов.

2010 год. И у белорусского женского хоккея появляется шанс, когда при поддержке федерации была создана профессиональная команда. Замаячили первые ласточки появления и национальной сборной. Но этим планам не суждено было сбыться.

2022 год. «Минск-Арена». «Динамо» участвует в очередном розыгрыше КХЛ. Игра с питерским СКА и 15 тысяч зрителей. Хоккей любим и популярен. Трибуны переполнены, и все ждут шайб от наших спортсменов. Настоящих мужчин.

А по всей стране девчонки все также упорно продолжают записываться в секции, а слова «форчекинг», «сэйв», «слэпшот» становятся их повседневным лексиконом.

Начало октября. Все та же «Минск-Арена». Всемирный женский хоккейный уикенд. Девочки от 6 до 10 лет получили потрясающую возможность не просто стать на лед, но и почувствовать себя «в игре». Вудкрофт, Шинкевич, Коробов, Алистров не просто рассказали, каково это, быть хоккеистом, но и на деле продемонстрировали, что без опасности, боли и старания успеха не бывает.

Виталий Пинчук, хоккеист:

Ну, у меня была группа, по-моему, профессиональных прям хоккеисток, потому что им там по 6-8 лет и они хорошо владеют шайбой, бросают верхом, по девяткам уже стреляют. У них большое будущее.

И вы думаете на этом все? Не тут-то было. Ведь если настоящая женщина чего-то по-настоящему хочет, она этого добьется. И вот первый в истории Беларуси женский кэмп. Конечно, все разные – возраст, физические показатели, уровень подготовки. Но объединяет их одно – страстное желание выходить на лед и показывать результат. И, очевидно, он есть!

Алексей Плотников, консультант:

Чем чаще мы проводим такие сборы, тем лучше. А если говорить вообще, то желательно создавать свою команду, чтобы они были все едины, в одном месте, и тренировки, и турниры, и поездки – все в одном месте, в одном лице. Чтобы не было никакого разделения, что есть какие-то пацаны, что есть какие-то девчонки. Если женская команда, то это женская команда. От любого кэмпа, связанного с девчонками, только положительные впечатления. Если по 10-балльной шкале сейчас судить, у меня уже зашкаливает на 110.

В финальный ростер вошли 24 хоккеистки. На протяжении четырех дней спортсменки тренировались как на льду, так и на земле. Были отработаны ключевые особенности атаки, защиты, отбора шайбы, броски и другие наиболее значимые элементы игры. Помимо тренировок, хоккеистки провели несколько матчей между собой.

Александр Ходин, тренер:

Этим кэмпом мы должны заинтересовать тех девочек, которые еще сомневаются. И если больше девочек пойдут в школы, у нас может вырасти поколение женской команды.

Безусловно, говорить о женской национальной команде еще рано. А вот заложить основы можно и нужно уже сейчас. Андрей Ращинский, который тренирует сборную парней до 17 лет, не понаслышке знает: чтобы стать профессионалом, работать нужно уже сегодня.

Андрей Ращинский, тренер:

Я удивлен, что девочки настолько могут быть мотивированы и заряжены на игру, на борьбу, на то, чтобы побеждать. Для меня это определенное удивление. Относительно формы, видно, что они тренируются в своих школах, в городах, откуда приехали. Видно, что они регулярно тренируются. Потому что они определенную базу уже имеют. Стоит только продолжать в том же духе. В дальнейшем работа не останавливается, и федерация планирует двигаться в направлении развития женского хоккея. А значит, спортсменок ждут зимние и весенние кэмпы. Тем более что сами девочки уже чувствуют не просто пользу от прошедших сборов, но и огромную мотивацию.

Аня Бадеева, хоккеистка:

С девочками мы стали более сплоченными, мы научились тренироваться вместе, чтобы понимать друг друга, потому что ездили раньше на турниры, никто никого не знал, просто нам приходилось сразу же играть. Подобрали прямо профессионалов, тренеров сборной. Они находят очень классный подход, интересно тренироваться с ними. Аня пришла в этот спорт с горящими глазами и большим запалом. И если изначально ее идею родители восприняли настороженно из-за возможных травм и больших нагрузок, то сейчас поддержать дочь на матчи ходят всей семьей.