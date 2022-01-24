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Последний этап КМ по биатлону перед ОИ в Пекине. Как выступили белорусы?

24 января 2022 20:08
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Новости Беларуси. Завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону, проходивший в итальянском Антхольце. В последний соревновательный день Динара Алимбекова выиграла серебро масс-старта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белоруска стартовала в красной майке лидера и смогла показать отличный ход и стрельбу, что и принесло ей второе место на пьедестале. Более того, белоруска вполне могла и победить, но на последнем круге немного уступила стремительной хозяйке старта Доротее Вирер. Отставание составило скромные 3 секунды.  

Последний этап КМ по биатлону перед ОИ в Пекине. Как выступили белорусы?-1

Примечательно также, что Алимбекова на четырех огневых рубежах ошиблась только один раз. Серебро масс-старта и позволило нашей спортсменке подняться на второе место в генеральной классификации.  

Последний этап КМ по биатлону перед ОИ в Пекине. Как выступили белорусы?-4

Анна Сола, которая также принимала участие в масс-старте, финишировала 26-й. Парни в воскресной эстафете выступили скромнее. Наша команда расположилась на 12-й позиции итогового протокола.  

Последний этап КМ по биатлону перед ОИ в Пекине. Как выступили белорусы?-7

Данный этап Кубка мира стал финальным перед олимпийской паузой. Тренерский штаб белорусской сборной принял решение об изменении состава женской команды. Вместо Ирины Кручинкиной в Пекине выступит Алина Пильчук.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Доротея Вирер # Анна Сола # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Алина Пильчук # Фотофакт

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