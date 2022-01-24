Последний этап КМ по биатлону перед ОИ в Пекине. Как выступили белорусы?

Новости Беларуси. Завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону, проходивший в итальянском Антхольце. В последний соревновательный день Динара Алимбекова выиграла серебро масс-старта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска стартовала в красной майке лидера и смогла показать отличный ход и стрельбу, что и принесло ей второе место на пьедестале. Более того, белоруска вполне могла и победить, но на последнем круге немного уступила стремительной хозяйке старта Доротее Вирер. Отставание составило скромные 3 секунды.