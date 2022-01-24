Последний этап КМ по биатлону перед ОИ в Пекине. Как выступили белорусы?
Новости Беларуси. Завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону, проходивший в итальянском Антхольце. В последний соревновательный день Динара Алимбекова выиграла серебро масс-старта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска стартовала в красной майке лидера и смогла показать отличный ход и стрельбу, что и принесло ей второе место на пьедестале. Более того, белоруска вполне могла и победить, но на последнем круге немного уступила стремительной хозяйке старта Доротее Вирер. Отставание составило скромные 3 секунды.
Примечательно также, что Алимбекова на четырех огневых рубежах ошиблась только один раз. Серебро масс-старта и позволило нашей спортсменке подняться на второе место в генеральной классификации.
Анна Сола, которая также принимала участие в масс-старте, финишировала 26-й. Парни в воскресной эстафете выступили скромнее. Наша команда расположилась на 12-й позиции итогового протокола.
Данный этап Кубка мира стал финальным перед олимпийской паузой. Тренерский штаб белорусской сборной принял решение об изменении состава женской команды. Вместо Ирины Кручинкиной в Пекине выступит Алина Пильчук.