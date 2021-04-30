После матча с «Филадельфией» Егора Шаранговича признали третьей звездой вечера

Минувшей ночью в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси», за который выступает наш соотечественник Егор Шарангович, на родном льду оказался сильнее «Филадельфии» 5:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард «Девилз» оформил дубль и был признан первой звездой матча. На площадке Егор провел 16 минут 42 секунды, исполнил четыре броска по воротам, а также провел один силовой прием.