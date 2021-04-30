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После матча с «Филадельфией» Егора Шаранговича признали третьей звездой вечера

30 апреля 2021 16:45
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Минувшей ночью в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси», за который выступает наш соотечественник Егор Шарангович, на родном льду оказался сильнее «Филадельфии» 5:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После матча с «Филадельфией» Егора Шаранговича признали третьей звездой вечера-1

Белорусский форвард «Девилз» оформил дубль и был признан первой звездой матча. На площадке Егор провел 16 минут 42 секунды, исполнил четыре броска по воротам, а также провел один силовой прием.

После матча с «Филадельфией» Егора Шаранговича признали третьей звездой вечера-4

Завершил поединок он с показателем полезности 0. Чуть позже лига признала Шаранговича третьей звездой всего вечера.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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