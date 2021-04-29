Сборная Беларуси по гандболу обыграла Италию в квалификации на Евро-2022

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу сделала последний шаг к финишу евроотбора. Вечером 29 апреля наши спортсмены встречались с командой Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дома подопечные Шевцова уверенно обыграли этих соперников – 37:32, а вот на выезде матч вышел более напряженным. Итальянцы уцепились за шанс выйти на топ-турнир с третьего места, поэтому далеко не отпускали белорусов. После первой половины встречи цифры на табло сигнализировали ничью – 16:16.