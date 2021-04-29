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Сборная Беларуси по гандболу обыграла Италию в квалификации на Евро-2022

29 апреля 2021 19:08
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу сделала последний шаг к финишу евроотбора. Вечером 29 апреля наши спортсмены встречались с командой Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по гандболу обыграла Италию в квалификации на Евро-2022-1

Дома подопечные Шевцова уверенно обыграли этих соперников – 37:32, а вот на выезде матч вышел более напряженным. Итальянцы уцепились за шанс выйти на топ-турнир с третьего места, поэтому далеко не отпускали белорусов. После первой половины встречи цифры на табло сигнализировали ничью – 16:16.

Сборная Беларуси по гандболу обыграла Италию в квалификации на Евро-2022-4

Второй тайм также вышел трудовым. В итоге – 32:31. Победа сборной Беларуси.

Таким образом, наших спортсменов ожидает последний матч. 2 мая дома сыграем с Латвией.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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