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Хоккей. В юниорском чемпионате мира сборная Беларуси обыграла Латвию

30 апреля 2021 16:14
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею, состоящая из игроков до 18 лет, вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. В юниорском чемпионате мира сборная Беларуси обыграла Латвию-1

В очередном матче мы победили команду Латвии 6:2. Дубль в свой актив записал Климович, по шайбе у Николаени, Клавдиева, Морозова и Михалева. Таким образом наша сборная сейчас располагается на втором месте в группе.

Лидируют канадцы. Именно с ними нашим парням предстоит сыграть ночью 2 мая. Начало поединка в 04:00.

# Хоккей Беларуси # Федор Николаеня # Егор Клавдиев # Илья Морозов # Мирослав Михалев # Данила Климович # Фотофакт

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