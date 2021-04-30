Хоккей. В юниорском чемпионате мира сборная Беларуси обыграла Латвию

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею, состоящая из игроков до 18 лет, вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В очередном матче мы победили команду Латвии 6:2. Дубль в свой актив записал Климович, по шайбе у Николаени, Клавдиева, Морозова и Михалева. Таким образом наша сборная сейчас располагается на втором месте в группе.