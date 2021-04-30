Гандбол. Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы-2022

Подопечные Юрия Шевцова провели пятый матч отбора, на этот раз – в гостях у итальянцев. Для команд это была уже вторая встреча. В первом поединке на домашней площадке сильнее были белорусы – 37:32.

На сей раз хозяева площадки начали матч куда активнее, но наши парни не отпустили соперника далеко, и в итоге первый тайм завершился ничьей – 16:16. Во второй половине паритетная игра сохранилась. Правда, белорусы все же на один-два очка по ходу встречи вели, что и привело к минимальной победе.