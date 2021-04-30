Гандбол. Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы-2022

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла на Евро-2022. 29 апреля наши спортсмены одержали четвертую победу в рамках квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла на Евро-2022. 29 апреля наши спортсмены одержали четвертую победу в рамках квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Юрия Шевцова провели пятый матч отбора, на этот раз – в гостях у итальянцев. Для команд это была уже вторая встреча. В первом поединке на домашней площадке сильнее были белорусы – 37:32.
На сей раз хозяева площадки начали матч куда активнее, но наши парни не отпустили соперника далеко, и в итоге первый тайм завершился ничьей – 16:16. Во второй половине паритетная игра сохранилась. Правда, белорусы все же на один-два очка по ходу встречи вели, что и привело к минимальной победе.
Итоговый счет – 32:31 в пользу сборной Беларуси.