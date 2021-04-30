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Гандбол. Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы-2022

30 апреля 2021 16:22
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла на Евро-2022. 29 апреля наши спортсмены одержали четвертую победу в рамках квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы-2022-1

Подопечные Юрия Шевцова провели пятый матч отбора, на этот раз – в гостях у итальянцев. Для команд это была уже вторая встреча. В первом поединке на домашней площадке сильнее были белорусы – 37:32.

Гандбол. Мужская сборная Беларуси вышла на чемпионат Европы-2022-4

На сей раз хозяева площадки начали матч куда активнее, но наши парни не отпустили соперника далеко, и в итоге первый тайм завершился ничьей – 16:16. Во второй половине паритетная игра сохранилась. Правда, белорусы все же на один-два очка по ходу встречи вели, что и привело к минимальной победе.

Итоговый счет – 32:31 в пользу сборной Беларуси.

# Гандбол # Юрий Шевцов # Фотофакт

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