«Демонстрируют вполне приличный теннис». Как проходит первенство Беларуси по теннису – мнение главного судьи

Новости Беларуси. Близится к концу первенство Беларуси по теннису. Накануне ребята боролись за финальные четверки в одиночном разряде, а пары играли полуфиналы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске
На кону путевки на зимние Кубки Европы-2019 в трех возрастных категориях: до 18, 14 и 12 лет, как у мальчиков, так и у девочек. Отстаивать честь страны будут те, кто сможет по итогам первенства занять места с первого по третье в каждой группе.
Примечательно, что на минском старте борьбу ведут уже титулованные юные теннисисты, которые отличились в этом сезоне. Среди них 12-летняя чемпионка мира Александра Азарко. Радуют ребята и качеством игры.
Александр Василевский, главный судья соревнований:
Традиционно у нас лидируют представители РЦОП, ГЦОР, «Смена» – три сильнейшие школы. Также неплохую конкуренцию составляет Гомельский центр олимпийского резерва.
Мальчики и девочки демонстрируют вполне приличный теннис, и можно уверенно сказать, что состав и скамеечка запасных у национальной команды через несколько лет будет увеличиваться, как в женском теннисе, так и – очень надеемся – и в мужском.
Победители турнира в одиночном и парном разрядах станут известны 23 декабря.