«Демонстрируют вполне приличный теннис». Как проходит первенство Беларуси по теннису – мнение главного судьи

Новости Беларуси. Близится к концу первенство Беларуси по теннису. Накануне ребята боролись за финальные четверки в одиночном разряде, а пары играли полуфиналы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С этих турниров начинали Соболенко и Саснович. Первенство Беларуси по теннису стартовало в Минске

На кону путевки на зимние Кубки Европы-2019 в трех возрастных категориях: до 18, 14 и 12 лет, как у мальчиков, так и у девочек. Отстаивать честь страны будут те, кто сможет по итогам первенства занять места с первого по третье в каждой группе.