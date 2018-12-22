Хоккейная команда Президента выиграла в матче любительского турнира

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матч состоялся на новой площадке «Олимпик парк», это на проспекте Победителей в Минске. Ледовая дружина главы государства обыграла хоккеистов Брестской области со счетом 9:4. Спортивный поединок с первых минут показал активный и контактный хоккей.

Первую шайбу в игре забросил Олег Антоненко. После чего преимущество команды главы государства только увеличивалось. На 11-й минуте второго периода шайбу в ворота брестчан забросил Александр Лукашенко.