Хоккейная команда Президента выиграла в матче любительского турнира

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матч состоялся на новой площадке «Олимпик парк», это на проспекте Победителей в Минске. Ледовая дружина главы государства обыграла хоккеистов Брестской области со счетом 9:4. Спортивный поединок с первых минут показал активный и контактный хоккей.
Первую шайбу в игре забросил Олег Антоненко. После чего преимущество команды главы государства только увеличивалось. На 11-й минуте второго периода шайбу в ворота брестчан забросил Александр Лукашенко.
Во втором периоде и брестчанам удалось немного отыграться. Одна из атак на ворота соперников оказалась результативной. Отставание сократилось после удаления Даниэля Корсо. Счет после второго периода 4:1.
В заключительные 20 минут игры хоккейная команда Президента продолжала использовать активную и напористую тактику в игре. Это позволило им забросить еще 3 шайбы, но и пропустить три. Итог встречи 9:4 в пользу ледовой дружины главы государства.
Владимир Цыплаков, игрок хоккейной команды Президента:
Отличный лед, атмосфера великолепная. Немножко меньше площадка канадская, но по-моему мнению, это лучше, потому что игра становится более динамичной.
Николай Васюкович, капитан хоккейной команды Брестской области:
Игра с командой Президента всегда очень динамичная, потому что у них очень хороший подбор игроков. Все именитые в прошлом хоккеисты да и в нынешнем. Поэтому игра с ними всегда вызывает очень большой интерес, в нашей команде в том числе.
По уже сложившейся доброй традиции, после финальной сирены победители игры, умело забросившие шайбы в ворота противников, бросали на зрительные трибуны игрушки. Так что пришедшие на встречу болельщики, кроме полученного хорошего настроения, имели шанс уйти домой и с милым плюшевым сувениром.