Хассан Мустафа: не только чемпионат мира по гандболу, можно проводить даже Олимпийские игры

Новости Беларуси. Беларусь готова принять мужской чемпионат Европы по гандболу в 2026 году. Об этом заявил министр спорта и туризма нашей страны Сергей Ковальчук на встрече с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сергей Ковальчук: Беларусь готова принять чемпионат мира и Европы по гандболу

Глава ИГФ прибыл в Минск по приглашению председателя Белорусской федерации гандбола Владимира Коноплёва. Мустафа принял участие в открытии Дома гандбола, а также обсудил вопросы развития этого вида спорта в нашей стране. Предыдущий визит Хассана Мустафы в Минск был 12 лет назад. За это время, по его словам, значительно изменилась и страна, и сам белорусский гандбол.

Хассан Мустафа, президент Международной федерации гандбола:

Я более чем уверен, что не только чемпионат Европы и мира по гандболу, тут можно проводить даже Олимпийские игры. Помимо только спортивных сооружений, которые есть в Беларуси, которые самого высокого уровня, здесь еще колоссальный организационный опыт спортивных мероприятий и большое количество профессионалов, которые знают, как и что нужно делать.

Подавая заявку на проведение чемпионата Европы 2026 года, Минск уже сейчас готов принять соревнования самого высокого уровня. Спортивная инфраструктура позволяет: в распоряжении 4 арены, общая вместимость которых – 45 тысяч человек.

Сейчас представители Международной федерации инспектируют наши площадки, однако белорусская сторона уверена: вопросов не возникнет.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

Я даже без всяких экзаменаторов, хочу сказать. Уже то, что у нас в 2014 успешно прошел чемпионат мира по хоккею, и в 2021 мы тоже будем проводить чемпионат мира по хоккею. Гандбол, тем не менее, мы можем принять. Я был на многих чемпионатах мира и Европы по гандболу, видел уровень проведения, и наши все спортивные арены благодаря той поддержке, которая идет от государства, полностью соответствуют мировым стандартам.