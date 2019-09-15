Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона

Новости Беларуси. Минский полумарафон. Пятый, юбилейный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 сентября в столице поставлены сразу несколько рекордов: максимальное количество участников и минимальное время прохождение трассы. Стартовали представители 68 стран.

Быстрее всех отрезок в 21 километр и 100 метров преодолела белоруска Нина Савина, она в четвертый раз участвовала в полумарафоне. У мужчин победу праздновал представитель Эритреи. Наши бегуны выиграли на дистанции 10,5 километров. Девушки и вовсе заняли сразу три первых призовых места. Всю дистанцию их поддерживали многочисленные болельщики.

– Вообще планировали оба бежать, но так получилось, что только муж бежит.

– Один муж, да. 20 много, 10 тоже много… решили с 5 начать.

Пришли поддержать сегодня нашу коллегу, она представляет учреждение здравоохранения 32-я городская поликлиника. Сегодня участвует в марафоне на 5,5 километров.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

С каждым годом все больше и больше людей присоединяются к здоровому образу жизни. Мы видим, что беговые дорожки Минска и по всей стране более и более востребованы. Люди говорят бегу «да». Настроение у людей повышается, соответственно, повышается и у нас, организаторов, потому что только ради людей, ради их здоровья, ради положительных эмоций мы это все организовываем.