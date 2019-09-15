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Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона

15 сентября 2019 11:33
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Новости Беларуси. Минский полумарафон. Пятый, юбилейный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-1

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-3

15 сентября в столице поставлены сразу несколько рекордов: максимальное количество участников и минимальное время прохождение трассы. Стартовали представители 68 стран.

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-6

Быстрее всех отрезок в 21 километр и 100 метров преодолела белоруска Нина Савина, она в четвертый раз участвовала в полумарафоне. У мужчин победу праздновал представитель Эритреи. Наши бегуны выиграли на дистанции 10,5 километров. Девушки и вовсе заняли сразу три первых призовых места. Всю дистанцию их поддерживали многочисленные болельщики.

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-9

– Вообще планировали оба бежать, но так получилось, что только муж бежит.
– Один муж, да. 20 много, 10 тоже много… решили с 5 начать.

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-12

Пришли поддержать сегодня нашу коллегу, она представляет учреждение здравоохранения 32-я городская поликлиника. Сегодня участвует в марафоне на 5,5 километров.

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-15

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
С каждым годом все больше и больше людей присоединяются к здоровому образу жизни. Мы видим, что беговые дорожки Минска и по всей стране более и более востребованы. Люди говорят бегу «да». Настроение у людей повышается, соответственно, повышается и у нас, организаторов, потому что только ради людей, ради их здоровья, ради положительных эмоций мы это все организовываем.

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-18

К слову, на старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тысяч бегунов. В заключительном забеге принимают участие в основном любители здорового образа жизни.

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-21

Люди говорят бегу «да». Первые итоги юбилейного Минского полумарафона-23

# Минский полумарафон # Вадим Девятовский # Фотофакт

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