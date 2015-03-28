«После Дашиных побед дети хотят заниматься биатлоном». Интервью с Анатолием Стромским, генсеком Белорусской федерации биатлона

Пока Домрачева набирает силы в Австрии перед еще одной интересной гонкой – Гонкой чемпионов – об успехах и надеждах стреляющих лыжников расскажет генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский. Он в студии программы «Картина мира» с Юрием Козиятко.

Юрий Козиятко:

Анатолий Анатольевич, здравствуйте!

Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:

Добрый день!

Юрий Козиятко:

Повод для нашего разговора - очередной большой успех Даши Домрачевой - Большой хрустальный глобус. Скажите, это было неожиданностью, или уже никто не сомневался?!

Анатолий Стромский:

На самом деле, планировали завоевание Хрустального глобуса, в начале сезона об этом говорили. Говорил главный тренер, что, на то время, попытаемся завоевать. Слава богу, что все удалось. Конечно, напряженный сезон получился, как в физическом, так и в морально-психологическом плане.

Юрий Козиятко:

С Олимпиады в Сочи Дарья Домрачева возвращалась, кроме трех золотых медалей, уже и Героем Беларуси! На следующей неделе она собирается приехать в Минск. Какой-то дополнительный подарок или стимулирование будет, кроме букета цветов?

Анатолий Стромский:

Это уже вопрос не столько ко мне. Глава государства поздравил с этой несомненной победой. Но я отмечу, наверное, все-таки еще ценность Хрустального глобуса. Его ценность для спортсменов, и прежде всего, за рубежом, выше, чем медали Чемпионата мира.

Юрий Козиятко:

Тем более, в этом году на Чемпионате мира ничего не было! (улыбается)

Анатолий Стромский:

Чтобы завоевать Кубок мира, стать первым, весь сезон нужно держаться в форме, а это полгода и это очень тяжело.

Юрий Козиятко:

В летопись белорусского спорта можно внести?

Анатолий Стромский:

Несомненно!

Юрий Козиятко:

После Парамыгиной?

Анатолий Стромский:

В биатлоне - это второй такой успех. Насколько я знаю- это третье в истории. Во фристайле еще есть, у Антона Кушнира. Он тоже завоевал Хрустальный глобус большой. Это очень почетно.

Юрий Козиятко:

Давайте продолжим разговор после маленького сюжета. Дело в том, что я в прошлую субботу был на игре КВН в КЗ «Минск». А КВНщики за всем следят и у них есть ньюсмейкеры, над которыми они шутят по-доброму или по-злому. Чаще всего фигурирует президент России у российских команд, президент Беларуси - у российских тоже, кстати говоря, и Даша Домрачева. И вот был интересный эпизод, была такая интересная добрая шутка в отношении Даши Домрачевой, давайте посмотрим:

Друзья, наверняка каждый из вас смотрел известный советский мультфильм «Золотая антилопа». Итак, представьте, по мотивам этого мультфильма, Дарья Домрачева в кабинете у министра спорта.

- Хватит! Хватит! Остановись! У нас нет столько квартир, оставь хоть немножко хоккеистам!

Юрий Козиятко:

Даша Домрачева буквально завалила медалями! Я не знаю, кому принадлежит медальный рекорд в биатлоне. Но, наверное, в Беларуси на сегодня такого спортсмена нет, который завоевал бы такое количество золотых медалей?

Анатолий Стромский:

В мире первенство принадлежит Магдалене Форсберг. У нее 42 победы на этапах Кубка мира. У Даши на сегодняшний день 28, поэтому есть, к чему стремиться.

Юрий Козиятко:

Но в Беларуси Даша сегодня спортсмен №1, можно так говорить?

Анатолий Стромский:

Я думаю, что да.

Юрий Козиятко:

Это же не только потому, что она Герой Беларуси? (улыбается)

Анатолий Стромский:

Тем более, три золотые медали - это очень достойно.

Юрий Козиятко:

Хорошо, есть Даша, есть Надя Скардино, у которой, кстати говоря, вчера был день рождения. Скардино хорошо стреляет - снайпер, но не так быстро, как Даша бегает. А кто еще может сегодня из биатлонистов посоперничать, кто наступает на пятки? У мужчин совсем все плохо. В чем проблема?

Анатолий Стромский:

Я здесь перебью насчет мужчин, этот сезон, несмотря на то, что остались без медалей, один из самых успешных! Мужчины показали очень высокий результат. 11 место они в Кубке наций завоевали. Следует отметить успехи того же Лядова и Чепелина. Лядов он вообще на Чемпионате мира четыре раза был в 20-ке. За ним позади оставались такие именитые спортсмены, как тот же самый Бьерндален и другие. Это уже говорит о многом. Наши ожидания оправдались.

Юрий Козиятко:

Это для вас, для федерации. И для таких, кто уж очень углубленно следит за биатлоном. Массовый зритель, болельщик - требует чемпионов! Когда уже мужчины-чемпионы у нас появятся?

Анатолий Стромский:

Мы надеемся, что они еще добавят и смогут не только попадать в топ-20, но и с медалями будут.

Юрий Козиятко:

Вы вспомнили двух именитых биатлонисток. Уже, наверное, биатлонное имя - Магдалена. Магдалена Форсберг, Магадлена Нойнер. У нас Даша. Недавно проходил Чемпионат мира по биатлону среди юношей и юниоров, и тоже еще одна белоруска Даша завоевала золотую медаль. Можно ли считать, что она сменит Домрачеву когда-либо?

Анатолий Стромский:

Есть не только Даша. И остальные девчонки есть: и Алимбекова Динара. У нас грамотные специалисты и они помогут завоевать все возможные медали, но очень много и от девчонок и от пацанов зависит. Есть ребята тоже перспективные: Виктор Кривко, Максим Воробей. То что они остались без медалей, при всем при том, что говорят, что дома и стены помогают: на самом деле есть еще и такой психологический компонент, что, когда ждут этих медалей, это психологически давит. И в этом отношении тяжелее бежать значительно.

Юрий Козиятко:

Биатлон - это спорт развитых стран. Можно говорить, что Беларусь в этом смысле продвигается в клуб развитых стран?

Анатолий Стромский:

Ну, конечно!

Юрий Козиятко:

Как и в хоккее, кстати. Правда в хоккее таких успехов нет, конечно, как в биатлоне.

Анатолий Стромский:

После реконструкции Раубич, которую оценили и IBU на очень высоком уровне, то есть один из лучших комплексов в мире - даже можно говорить смело.

Юрий Козиятко:

Только трибун не хватает! Две с половиной тысячи болельщиков мало для Чемпионата мира среди взрослых.

Анатолий Стромский:

Да, я могу пояснить это. Не имеет смысла строить стационарные трибуны, потому что они большую часть времени будут пустовать. А сделать сборные конструкции на 10- 12- 15 тысяч зрителей - никаких проблем не составляет.

Юрий Козиятко:

Это - решаемо! Это - решаемо! А решаемо, чтобы в Беларуси прошел Чемпионат мира или Европы по биатлону среди взрослых?

Анатолий Стромский:

Конечно, Чемпионат Европы проще. По Чемпионату мира решение принимается конгрессом IBU, который проходит раз в два года. Следующий конгресс у нас состоится в 2016 году, где можно будет попробовать подать заявку на 2020-2021 год.

Юрий Козиятко:

Можно будет? Или мы намерены подать заявку?

Анатолий Стромский:

Можно будет. Будем мы подавать или нет - у нас есть время обсудить все за и против, потому что необходимо смотреть, какие страны будут подаваться и насколько это реально. И Кубок мира тоже вполне реально нам получить, я считаю. Надеюсь, мы его получим и проведем на высшем уровне.

Юрий Козиятко:

Еще один коммерческий турнир ожидает Домрачеву в ближайшем будущем - Гонка чемпионов в Тюмени в этом году проходит, хотя обычно в Москве проходила. Из-за чего перенесли?

Анатолий Стромский:

Из-за чего перенесли, я не готов сказать. Да, знаю, что перенесли в Тюмень с 3 по 6 апреля.

Юрий Козиятко:

Это возможность заработать деньги? Эти же очки никуда в спортивный зачет не идут?

Анатолий Стромский:

Да, для спортсменов, в какой-то мере заработать деньги, но не только. Ведь это способствует популяризации биатлона. После всех Дашиных побед дети просто хотят записаться и хотят заниматься этим видом спорта. Это очень важно, чтобы мы растили здоровую нацию.

Анатолий Стромский:

Спасибо, Анатолий Анатольевич!