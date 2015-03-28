Гандболисты БГК вышли в финал SEHA-лиги

Новости Беларуси. Гандболисты БГК имени Мешкова — в финале SEHA-лиги. Последним препятствием для брестчан на пути к решающей схватке стал македонский «Вардар». Уже после первого тайма полуфинальной дуэли отрыв белорусов от соперника измерялся пятью мячами. Этот факт оставлял балканцам крайне мало поводов для оптимизма.

К концу второго тайма они слегка сократили отставание, но суть от этого не изменилась. 32:28 — и БГК готовится к финалу, где ему будет противостоять венгерский «Веспрем», сообщили в программе «СТВ-спорт».