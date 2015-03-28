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Чемпионат Беларуси по гандболу: «БНТУ-БелАЗ» оказался сильнее «Гомеля»

28 марта 2015 13:10
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Новости Беларуси. БГК имени Мешкова без особого труда проложил себе дорогу в решающий матч SEHA-лиги. В полуфинале брестские гандболисты расправились с македонским «Вардаром» — 32:28. Тем временем лидеры женского гандбольного чемпионата Беларуси встретились 27 марта в Минске.

Очередной матч в рамках регулярного чемпионата получился упорным, но в какой-то степени проходным. Главные претенденты на чемпионский титул «БНТУ-БелАЗ» и «Гомель» уже устремили взгляды в плей-офф. Подробности в сюжете программы «СТВ-спорт». 

# Гандбол # Игорь Чебров

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