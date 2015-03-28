28 марта в Минске были сыграны финалы турнира Tennis Europe среди юношей и девушек в возрасте до 14 лет

Новости Беларуси. 28 марта в Минске были сыграны финалы турнира Tennis Europe, борьбу в котором вели юноши и девушки в возрасте до 14 лет.

Подобные соревнования не только возможность набрать рейтинговые очки, но и отличная тренировка для юных спортсменов. Только если соперник не снимается с игры. Хотя именно так и произошло в мужском парном финале, благодаря чему наши ребята безоговорочно победили.

Ребята молодые, без серьезного опыта, практически все еще учатся концентрироваться, собираться с мыслями и силами. Хотя у некоторых, даже если они ведут в счёте, всё равно происходят срывы на нервной почве.

Ксения Ёрш, серебряный призер турнира в одиночном разряде:

Я не приветствую такое поведение. Мне кажется, что такое поведение мешает самому игроку. Этот негатив накапливается, накапливается, а потом ты просто срываешься и не можешь себя контролировать.

Что касается других результатов, то в мужском одиночном разряде победителем стал украинец Илья Белобородко — практически чистая победа: 6-0, 6-1. Первое место в зачёте женских пар досталось Ксении Домниной и Екатерине Спириной. И, наконец, в женской одиночке проиграла финал наша Ксения Ёрш, постоянно сдавая в конце сетов, — 4-6, 4-6, сообщили в программе «СТВ-спорт».