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Сборная Беларуси по баскетболу U15 одержала третью викторию кряду на Кубке Победы в Кыргызстане

03 мая 2024 14:25
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Третью кряду крупную викторию на Кубке Победы в Кыргызстане одержала юношеская сборная Беларуси по баскетболу среди парней до 15 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по баскетболу U15 одержала третью викторию кряду на Кубке Победы в Кыргызстане-1

На сей раз была разгромлена дружина под названием White Fox из Узбекистана. Наши юноши полностью владели инициативой, постоянно наращивая отрыв. В итоге превосходство получилось практически двукратным 81 против 46. Напомним, ранее не устоял Санкт-Петербург – 73:39. И сборная Казахстана – 98:27.

# Баскетбол

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