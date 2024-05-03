Сборная Беларуси по баскетболу U15 одержала третью викторию кряду на Кубке Победы в Кыргызстане

Третью кряду крупную викторию на Кубке Победы в Кыргызстане одержала юношеская сборная Беларуси по баскетболу среди парней до 15 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз была разгромлена дружина под названием White Fox из Узбекистана. Наши юноши полностью владели инициативой, постоянно наращивая отрыв. В итоге превосходство получилось практически двукратным 81 против 46. Напомним, ранее не устоял Санкт-Петербург – 73:39. И сборная Казахстана – 98:27.