Минское «Динамо» и «Витебск» сыграли вничью в матче 7-го тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» и «Витебск» разделили очки в одном из матчей седьмого тура чемпионата страны по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыли гости. На 33-й минуте отличился Карен Варданян. Долгое время цифры на табло не менялись. Но под занавес противостояния действующий чемпион сумел отыграться. Спас дружину Алексей Гаврилович. В итоге ничья – 1:1. Во второй дуэли вечера «Неман» победил «Шахтер» – 1:0. Успех позволил дружине Игоря Ковалевича подняться на второе место в таблице.