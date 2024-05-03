3 белорусских пловца вышли в финалы Открытого чемпионата Турции

В утренней сессии на дорожки выходили Илья Шиманович и Алина Змушко на 100 метрах брассом, а также Анастасия Кулешова на полтиннике баттерфляем. Все трое успешно справились с отбором. Более того, наши соотечественники уверенно выиграли заплывы. Напомним, что накануне каждый из спортсменов завоевал по золоту.