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3 белорусских пловца вышли в финалы Открытого чемпионата Турции

03 мая 2024 14:30
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Три человека и три финала. Белорусские пловцы продолжают оспаривать медали Открытого чемпионата Турции, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

3 белорусских пловца вышли в финалы Открытого чемпионата Турции-1

В утренней сессии на дорожки выходили Илья Шиманович и Алина Змушко на 100 метрах брассом, а также Анастасия Кулешова на полтиннике баттерфляем. Все трое успешно справились с отбором. Более того, наши соотечественники уверенно выиграли заплывы. Напомним, что накануне каждый из спортсменов завоевал по золоту.

# Плавание

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