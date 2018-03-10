Две серебряные и две бронзовые награды: после первого дня Паралимпиады белорусы занимают 9-е место в медальном зачёте

Новости Беларуси. Сразу четыре медали завоевали белорусские паралимпийцы в первый день Игр в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две серебряные и две бронзовые награды наши спортсмены выиграли в биатлоне. Серебро в спринте досталось Дмитрию Лобану. Также в спринте, но в другой категории, второе место занял Юрий Голуб.

Две бронзовые награды в биатлоне у девушек. Белоруска Лидия Графеева в спринте стала третьей. А Светлана Сахоненко поднялась на третью ступень пьедестала в категории для атлетов с нарушениями зрения. Сейчас в медальном зачете белорусская команда занимает 9 место.

Счет медальным наградам на Играх паралимпийцев открыли белорусы. В том числе и Юрий Голуб. На этих кадрах он вместе с тренером получает медаль. Серебро биатлонист завоевал в спринте. В категории B3. Это значит – атлеты с нарушением зрения.

В командный успех свой вклад внес Дмитрий Лобан. Также получивший серебро в спринте. И две девушки – Лидия Графеева и Светлана Сахоненко.

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:

У Димы Лобана и Лиды Графеевой мы ожидали что будет медаль. То есть они готовились целенаправленно. И исходя из последних результатов, надеялись, что медаль может быть. А то, что Голуб Юра – серебро – он такой не очень стабильный стрелок. И в этом плане мы очень рады. Поздравили ребят в олимпийской деревне. Нужно отметить сервисменов, которые угадали со смазкой. И ни у одного спортсмена претензий не было. В этом плане сработали хорошо.

Что касается Дмитрия Лобана, то спортсмен мог взять золото, не промахнись на первом огневом рубеже. Впрочем, второй результат – это настоящий подвиг. Категория LW 12, в которой выступает спортсмен – одна из самых тяжелых. У большинства атлетов, выступающих в ней, нет ног. Зато есть огромная воля к победе.



Дмитрий Боярович, СТВ:

На прошлых Паралимпийских играх в Сочи в активе нашей команды было три бронзовые медали. Тот результат в Пхенчхане белорусы уже превзошли. Впрочем, перед ними стоит задача – привезти из Южной Кореи минимум пять наград.