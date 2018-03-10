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Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали

10 марта 2018 15:36
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Новости Беларуси. Белорусы открыли счет наградам на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали-1

В копилке сборной – уже четыре медали. В первый соревновательный день отличились биатлонисты. Серебро в спринте на 7 с половиной километров досталось Дмитрию Лобану. Также в спринте, но в другой категории, второе место занял Юрий Голуб. Две бронзовые награды в биатлоне и у девушек.

Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали-3

Белоруска Лидия Графеева в спринте на 6 километров стала третьей. А Светлана Сахоненко в категории для атлетов с нарушениями зрения также поднялась на третью ступень пьедестала.

Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали-5

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
У Димы Лобана и Лидии Графеевой мы ожидали, что будет медаль. Они готовились целенаправленно. Исходя из последних результатов, надеялись, что медаль может быть. У Юры Голуба серебро. Он не очень стабильный стрелок, поэтому в этом плане мы очень рады. Безусловно, надо отметить сервисменов. Ни одной претензии со стороны спортсменов не было.

Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали-7

Белорусская команда занимает 8 место в медальном зачете. Лидируют спортсмены из США.

Успех Паралимпийской сборной Беларуси. Первый соревновательный день принёс четыре медали-9

# Фотофакт # Олег Шепель # Паралимпийские игры

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