«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями

Новости Беларуси. 17 июля Национальный олимпийский комитет буквально сиял всеми цветами олимпийских медалей, ведь тут прошла встреча чемпионов и призеров Олимпиады-80 в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80 Воссоединение атлетов прошлого проходило под прицелом множества камер, однако внимание медиа для опытных спортсменов было вполне желанным. Они охотно делились историями о той Олимпиаде, но огромную часть этих рассказов занимали эмоции.

Владимир Парфенович, многократный олимпийский чемпион:

«Страна – родина» – девиз самый основной. А чувство какое самое тяжелое – это ответственность, ответственность перед страной, перед людьми, перед болельщиками, которых было очень много (вся страна болела в то время). Поэтому очень большая ответственность, когда ты выступаешь в родной стране.