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«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями

17 июля 2020 21:02
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Новости Беларуси. 17 июля Национальный олимпийский комитет буквально сиял всеми цветами олимпийских медалей, ведь тут прошла встреча чемпионов и призеров Олимпиады-80 в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями-1

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80

Воссоединение атлетов прошлого проходило под прицелом множества камер, однако внимание медиа для опытных спортсменов было вполне желанным. Они охотно делились историями о той Олимпиаде, но огромную часть этих рассказов занимали эмоции.

«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями-4

Владимир Парфенович, многократный олимпийский чемпион:
 «Страна – родина» – девиз самый основной. А чувство какое самое тяжелое – это ответственность, ответственность перед страной, перед людьми, перед болельщиками, которых было очень много (вся страна болела в то время). Поэтому очень большая ответственность, когда ты выступаешь в родной стране.

«Попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье». Чемпионы Олимпиады-80 поделилась воспоминаниями-7

Александр Романьков, олимпийский чемпион:
Были мы, конечно, чуть помоложе, чуть покрасивее, кудрявее. Но это были те годы, счастливые наши годы. Участвовать в таких соревнованиях, вообще попасть в сборную Советского Союза – это уже было счастье, потому что тот, кто попадает, – это уже на медаль идем обязательно. Из 18 фехтовальщиков на Москву 6 из Беларуси, из маленькой, многострадальной. Такое сильное фехтование.

# Белорусские спортсмены # Владимир Парфенович # Александр Романьков # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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