Фёдор Дудчик: теннис в возрасте до 14 лет в основном у всех осознанный. Все уже грезят мечтами

Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису вышло на финишную прямую. В очередной соревновательный день были сыграны первые матчи «финалов четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Новости Беларуси. Первенство Беларуси по теннису вышло на финишную прямую. В очередной соревновательный день были сыграны первые матчи «финалов четырех», сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Необычная формула турнира выбрана неслучайно. Организаторы вполне осознанно на решающей стадии заменили поединки плей-офф на матчи в группе. Это сделано для того, чтобы дать спортсменам максимально возможную игровую практику, ну и для более объективного выявления победителя. Ведь фактор случайности в возрасте до 14 лет слишком велик.
Первые победы в «финалах четырех» одержали Жданюк, Гапанькова, Рыжанков и Дроздович.
Фёдор Дудчик, старший тренер ГЦОР по теннису:
С первого дня довольно-таки интересная и плотная борьба, потому что уровень в стране детский сейчас высокий, равный – не так, как было раньше, что были большие разрывы между лидерами. Интересные и равные матчи происходили уже с первого дня.
Теннис в этом возрасте, до 14 лет, в основном у всех уже осознанный. Все реализуют свои мечты – попадание в национальные сборные, попадание на чемпионат и Кубки Европы. Все уже грезят мечтами, потому что в 16 лет уже есть успехи, и у белорусских теннисистов тоже.
Победители и призеры первенства Беларуси среди игроков до 12 и до 14 лет станут известны в субботу. А затем стартует аналогичный турнир, но уже среди теннисистов до 16 и до 18 лет.