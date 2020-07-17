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«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80

17 июля 2020 12:46
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете состоялась встреча медалистов 22-х Олимпийских игр, которые проходили в Москве в 1980-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80-1



Отметить юбилей соревнований, а также вспомнить былые победы собрались более десятка спортсменов, которым тогда покорился пьедестал. Звезд мирового спорта поздравил первый вице-президент НОК Беларуси.

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80-3

Виктор Лукашенко, первый вице-президент НОК Беларуси:
Большое спасибо, что пришли к нам. Мы очень надеемся, что здесь, штаб-квартира НОК, станет для вас домом, для вас, чемпионов, призеров, вообще для членов нашей олимпийской команды как прошлых лет, нынешних, так и будущих. Мы очень хотим, чтобы вы сюда приходили почаще, встречались, общались и находили какие-то общие интересы, взаимопонимание. Поверьте, искренне хочу сказать, что для нас большая честь здесь находиться вместе с вами.

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80-6

Для участников Олимпиады такая дата стала отличным поводом встретиться со старыми друзьями-спортсменами и поностальгировать о былых победах. Историй было немало, однако главное, что вспоминают ветераны спорта – ощущение гордоcти за победу, которую они принесли стране.   

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80-9

Леонид Тараненко, олимпийский чемпион:   
Мне посчастливилось выступить за родную страну, не подвести, в первую очередь коллектив. Ни себя, ни семью, как у Высоцкого было свою семью там что-то... мой тренер моя семья. У нас была мысль только о родине, и после того, сбросив такой груз ответственности, завоевав для страны (не для себя) золотую медаль, тогда уже можно было расслабиться.   

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80-12

«Для нас большая честь здесь находиться вместе с вами». В НОК собрались медалисты Олимпиады-80-14

Встреча закончилась чаепитием, а также вручением памятных сувениров.   

# Белорусские спортсмены # Виктор Лукашенко # Леонид Тараненко # Фотофакт

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