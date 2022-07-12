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Попадут ли белорусы на ЧЕ по лёгкой атлетике? Вот что рассказал председатель Федерации

12 июля 2022 18:04
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования стали 9-м этапом национальной легкоатлетической лиги и собрали более 400 топовых спортсменов из Беларуси и ближнего зарубежья.  

Попадут ли белорусы на ЧЕ по лёгкой атлетике? Вот что рассказал председатель Федерации-1

Не обошлось и без нововведений. В 2022 году турнир покинул пределы стадиона и проводится в городе. А участие в стартах принимают именитые атлеты. В рамках чемпионата запланировано выступление олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене. А также бронзового призера токийских Игр белоруса Максима Недосекова. В первый день медали разыграли в толкании ядра. Отметим результат Алены Дубицкой – она отправила снаряд на 18 метров 96 сантиметров.  

Попадут ли белорусы на ЧЕ по лёгкой атлетике? Вот что рассказал председатель Федерации-4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:  
Кубок Беларуси проходит как раз в то время, когда проходит чемпионат мира у нас. Поэтому результаты можно будет сравнить и наши результаты… В принципе, у нас есть лидеры команды, такие как Татьяна Холодович, Алексей Котковец и другие. Алена Дубицкая, сейчас, мы видим, в такую даже погоду она показывает результаты мирового уровня. В районе 19 метров говорит о хорошей готовности. Поэтому можно будет сравнить и, опять-таки, в это же время рассматривается вопрос о нашем участии. Мы написали письмо с просьбой рассмотреть в очередной раз, чтобы мы могли выступить на чемпионате Европы. На мира уже, конечно, мы – нет. Но на чемпионате Европы – да. Поэтому будем ждать результатов в ближайшие дни.  

Сильный дождь и порывистый ветер помешали атлетам выступить в прыжках в высоту. Старты в этой дисциплине перенесены на завтра, 13 июля. Турнир в Бресте продлится три дня и завершится 14 июля.  

# Легкая атлетика # Иван Тихон # Алена Дубицкая # Максим Недосеков # Мария Ласицкене # Татьяна Холодович # Алексей Котковец # Фотофакт

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