Попадут ли белорусы на ЧЕ по лёгкой атлетике? Вот что рассказал председатель Федерации

Не обошлось и без нововведений. В 2022 году турнир покинул пределы стадиона и проводится в городе. А участие в стартах принимают именитые атлеты. В рамках чемпионата запланировано выступление олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту россиянки Марии Ласицкене. А также бронзового призера токийских Игр белоруса Максима Недосекова. В первый день медали разыграли в толкании ядра. Отметим результат Алены Дубицкой – она отправила снаряд на 18 метров 96 сантиметров.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Кубок Беларуси проходит как раз в то время, когда проходит чемпионат мира у нас. Поэтому результаты можно будет сравнить и наши результаты… В принципе, у нас есть лидеры команды, такие как Татьяна Холодович, Алексей Котковец и другие. Алена Дубицкая, сейчас, мы видим, в такую даже погоду она показывает результаты мирового уровня. В районе 19 метров говорит о хорошей готовности. Поэтому можно будет сравнить и, опять-таки, в это же время рассматривается вопрос о нашем участии. Мы написали письмо с просьбой рассмотреть в очередной раз, чтобы мы могли выступить на чемпионате Европы. На мира уже, конечно, мы – нет. Но на чемпионате Европы – да. Поэтому будем ждать результатов в ближайшие дни.

Сильный дождь и порывистый ветер помешали атлетам выступить в прыжках в высоту. Старты в этой дисциплине перенесены на завтра, 13 июля. Турнир в Бресте продлится три дня и завершится 14 июля.