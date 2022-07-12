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Сборная Беларуси по волейболу одержала победу над Азербайджаном. Какие планы у национальной команды?

12 июля 2022 17:53
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу провела второй товарищеский матч против национальной команды Азербайджана. Викторию, как и в прошлый раз, праздновала наша дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси по волейболу одержала победу над Азербайджаном. Какие планы у национальной команды?-1

Поединок прошел под диктовку белорусской команды. Подопечные Олега Микановича одержали победу со счетом 3:1. Впереди у коллективов еще одна дуэль. Следующий товарищеский матч состоится 15 июля 2022 года. А затем команды сменят локацию. Сборная Беларуси отправится в Азербайджан, где продолжит тренировочный сбор. Затем наша национальная команда примет участие на турнире в России. В Санкт-Петербурге парни сыграют на «Мемориале Вячеслава Платонова».  

# Волейбол # Олег Миканович # Вячеслав Платонов # Фотофакт

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