Сборная Беларуси по волейболу одержала победу над Азербайджаном. Какие планы у национальной команды?

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу провела второй товарищеский матч против национальной команды Азербайджана. Викторию, как и в прошлый раз, праздновала наша дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок прошел под диктовку белорусской команды. Подопечные Олега Микановича одержали победу со счетом 3:1. Впереди у коллективов еще одна дуэль. Следующий товарищеский матч состоится 15 июля 2022 года. А затем команды сменят локацию. Сборная Беларуси отправится в Азербайджан, где продолжит тренировочный сбор. Затем наша национальная команда примет участие на турнире в России. В Санкт-Петербурге парни сыграют на «Мемориале Вячеслава Платонова».