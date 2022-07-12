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2 золотые награды завоевали белорусы на соревнованиях «Юношеская лига России по пулевой стрельбе»

12 июля 2022 13:49
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Две золотые награды завоевали белорусские стрелки на международных соревнованиях «Юношеская лига России по пулевой стрельбе», которые проходят в селе Игнатово Московской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

2 золотые награды завоевали белорусы на соревнованиях «Юношеская лига России по пулевой стрельбе»-1

В возрастной категории до 19 лет в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров лучший результат показала Александра Петрова. В этом же упражнении в категории до 15 лет первое места заняла Алина Нестерович. Накануне Иван Казак в дуэте с Александрой Петровой поднялись на высшую ступень пьедестала почета в миксе. Соревнования завершатся 18 июля. 

# Спортивные соревнования # Александра Петрова # Алина Нестерович # Иван Казак # Фотофакт

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