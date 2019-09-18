«Полину задавила жаба, она в ту же минуту оделась, обулась и побежала свои 15 км». Как дети отважились участвовать в Минском полумарафоне

В минувшие выходные в Минске в пятый раз прошел полумарафон, который давно завоевал титул самого грандиозного спортивного праздника столицы. В этом году по городским улицам пробежали 40 тысяч участников из 59 стран! Это на 5 тысяч больше, чем в 2018 году.

На марафон приходят не только именитые спортсмены, но и самые обычные семьи, для которых это отличная возможность провести время с пользой. Наравне со взрослыми бегут и дети.

В этом году для малышей организовали дистанцию на 500 м, однако некоторым это показалось несерьезным и дети решили покорить взрослую высоту. Удалось ли? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – участница Минского полумарафона-2019 – Полина Прудникова, участник Минского полумарафона-2019 – Тимофей Прудников, участник Минского полумарафона-2019 – Сергей Прудников и участница Минского полумарафона-2019 – Светлана Прудникова.