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«На родном факультете они – местные герои». Студенты БГУ стали международными гроссмейстерами по шашкам

17 сентября 2019 06:57
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Джентльмен в жизни, в спорте – несокрушимый соперник. Высокий спортивный титул стал результатом его успешного выступления в основной программе среди мужчин на чемпионате мира по шашкам-64, который на днях завершился в Болгарии. Студент 4 курса БГУ Владислав Валюк вернулся домой с серебром – еще одна награда в белорусскую копилку.   

«На родном факультете они – местные герои». Студенты БГУ стали международными гроссмейстерами по шашкам-1

Владислав Валюк, международный гроссмейстер по шашкам, многократный чемпион мира по шашкам:
Это мои медали за этот год, не все, конечно, но основные. Мне кажется, что я достиг таких высоких результатов за счет многолетней и эффективной работы, и, конечно, какая-то удача присутствует и помогает.   

«На родном факультете они – местные герои». Студенты БГУ стали международными гроссмейстерами по шашкам-4

Ген чемпиона у Владислава от отца и по совместительству тренера. Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, международный гроссмейстер Андрей Валюк штампует победителей. Маэстро интеллектуальных баталий уверен, победа заключается в системности.  

«На родном факультете они – местные герои». Студенты БГУ стали международными гроссмейстерами по шашкам-7

Андрей Валюк, международный гроссмейстер, тренер по шашкам:   
Чтобы добиться высоких результатов, нужно очень много работать, много тренироваться, очень много иметь знаний и большое значение имеет физическая форма. Нужно много времени и усидчивости. Зависит тут не только от тренера, от ученика, но и от родителей, от окружения и от каких-то стимулов.   

«На родном факультете они – местные герои». Студенты БГУ стали международными гроссмейстерами по шашкам-10

Поддержка близких – ее секрет успеха. В свои 18 она стала международным гроссмейстером!

Еще одна гордость тренера – Яна Якубович. На минувшем чемпионате девушка завоевала первенство в соревнованиях по молниеносной и классической играм среди женщин. 

Яна Якубовская, международный гроссмейстер, многократная чемпионка мира по шашкам:  
Шашки это как война, есть точно такая же стратегия, тактика, есть победитель и проигравший. Только, наверное, в отличие от войны в шашках все может закончиться хорошо, и победители меньше получают, чем на войне, а проигравшие остаются в живых.   

«На родном факультете они – местные герои». Студенты БГУ стали международными гроссмейстерами по шашкам-13

На родном факультете международных отношений ребята – местные герои.

Елена Пильгун, заместитель декана по научной работе факультета международных отношений БГУ:
Мы очень рады, что именно на нашем факультете есть такие талантливые дети. Вообще наш факультет это кладезь талантов. Я очень рада, что и Яна, и Владислав это гроссмейстеры мирового уровня, можно сказать и так. Мы очень рады, что они среди наших студентов!    

# БГУ # Владислав Валюк # Андрей Валюк # Яна Якубовская # Елена Пильгун # Фотофакт

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