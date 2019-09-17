«На родном факультете они – местные герои». Студенты БГУ стали международными гроссмейстерами по шашкам

Джентльмен в жизни, в спорте – несокрушимый соперник. Высокий спортивный титул стал результатом его успешного выступления в основной программе среди мужчин на чемпионате мира по шашкам-64, который на днях завершился в Болгарии. Студент 4 курса БГУ Владислав Валюк вернулся домой с серебром – еще одна награда в белорусскую копилку.

Владислав Валюк, международный гроссмейстер по шашкам, многократный чемпион мира по шашкам:

Это мои медали за этот год, не все, конечно, но основные. Мне кажется, что я достиг таких высоких результатов за счет многолетней и эффективной работы, и, конечно, какая-то удача присутствует и помогает.

Ген чемпиона у Владислава от отца и по совместительству тренера. Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, международный гроссмейстер Андрей Валюк штампует победителей. Маэстро интеллектуальных баталий уверен, победа заключается в системности.

Андрей Валюк, международный гроссмейстер, тренер по шашкам:

Чтобы добиться высоких результатов, нужно очень много работать, много тренироваться, очень много иметь знаний и большое значение имеет физическая форма. Нужно много времени и усидчивости. Зависит тут не только от тренера, от ученика, но и от родителей, от окружения и от каких-то стимулов.

Поддержка близких – ее секрет успеха. В свои 18 она стала международным гроссмейстером! Еще одна гордость тренера – Яна Якубович. На минувшем чемпионате девушка завоевала первенство в соревнованиях по молниеносной и классической играм среди женщин. Яна Якубовская, международный гроссмейстер, многократная чемпионка мира по шашкам:

Шашки – это как война, есть точно такая же стратегия, тактика, есть победитель и проигравший. Только, наверное, в отличие от войны в шашках все может закончиться хорошо, и победители меньше получают, чем на войне, а проигравшие остаются в живых.