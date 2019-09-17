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«Каждый хочет попасть на чемпионат мира». Игрок хоккейной юниорской сборной U18 о матче с «Беларусь U20»

17 сентября 2019 21:08
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Новости Беларуси. Любопытный матч был сыгран накануне в группе «Б» хоккейной экстралиги. Команда «Беларусь U20» принимала соперников из сборной U18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Каждый хочет попасть на чемпионат мира». Игрок хоккейной юниорской сборной U18 о матче с «Беларусь U20»-1

«Каждый хочет попасть на чемпионат мира». Игрок хоккейной юниорской сборной U18 о матче с «Беларусь U20»-3

Ожидаемо победа осталась за ребятами постарше. Однако в первом периоде казалось, что противостояние идет между равными соперниками. Но уже на старте второй 20-минутки парни Дмитрия Дудика вырвались вперед. Сначала отличился Пальчик, через пять минут удвоил преимущество команды Курилович. Яруте удалось сократить отставание в счете, но ненадолго. Дальше забрасывали ребята из молодежной сборной Буяльский и Кузнецов. 4:1 – в пользу команды «Беларусь U20».

«Каждый хочет попасть на чемпионат мира». Игрок хоккейной юниорской сборной U18 о матче с «Беларусь U20»-6

Антон Федоренчик, защитник сборной Беларуси U18:
Была мотивация показать себя с наилучшей стороны. Каждый хочет попасть на чемпионат мира молодежный в декабре. Но в экстралиге все команды практически равны, с каждой можно играть, бороться, у всех выигрывать. У нас очень хорошие шансы занять высшие строчки.

«Каждый хочет попасть на чемпионат мира». Игрок хоккейной юниорской сборной U18 о матче с «Беларусь U20»-9

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси:
Чизганов выделялся, Суворов тоже довольно перспективный парень. Поднимать никого не будем, потому что у нас заявка заполнена. И так мы пять человек взяли. Александр Петрович за это очень пенял на нас.

Для хоккеистов обеих команд эта игра – шанс показать главному тренеру «молодежки» свою состоятельность, чтобы в декабре этого года получить возможность выступить на чемпионате мира.

«Каждый хочет попасть на чемпионат мира». Игрок хоккейной юниорской сборной U18 о матче с «Беларусь U20»-12

# Хоккей Беларуси # Антон Федоренчик # Дмитрий Дудик # Фотофакт

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