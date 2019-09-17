«Каждый хочет попасть на чемпионат мира». Игрок хоккейной юниорской сборной U18 о матче с «Беларусь U20»

Ожидаемо победа осталась за ребятами постарше. Однако в первом периоде казалось, что противостояние идет между равными соперниками. Но уже на старте второй 20-минутки парни Дмитрия Дудика вырвались вперед. Сначала отличился Пальчик, через пять минут удвоил преимущество команды Курилович. Яруте удалось сократить отставание в счете, но ненадолго. Дальше забрасывали ребята из молодежной сборной Буяльский и Кузнецов. 4:1 – в пользу команды «Беларусь U20».

Антон Федоренчик, защитник сборной Беларуси U18: Была мотивация показать себя с наилучшей стороны. Каждый хочет попасть на чемпионат мира молодежный в декабре. Но в экстралиге все команды практически равны, с каждой можно играть, бороться, у всех выигрывать. У нас очень хорошие шансы занять высшие строчки.

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси:

Чизганов выделялся, Суворов тоже довольно перспективный парень. Поднимать никого не будем, потому что у нас заявка заполнена. И так мы пять человек взяли. Александр Петрович за это очень пенял на нас.

Для хоккеистов обеих команд эта игра – шанс показать главному тренеру «молодежки» свою состоятельность, чтобы в декабре этого года получить возможность выступить на чемпионате мира.