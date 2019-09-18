Йога на гамаках: какая польза и кому нельзя?

Антигравитационная йога пришла в нашу страну пару лет назад и уже успела завоевать сердца тысяч белорусов. Синтез духовных и физических практик позволяет не только держать свое тело в тонусе и снять стресс, но и уже на первой тренировке освоить самые сложные элементы в воздухе.

Анна Соболь, инструктор:

Я, на самом деле, большой поклонник именно йоги на гамаках из-за того, что здесь меньше идет нагрузка на суставы. Здесь синтез идет растяжки и укрепления мышечного корсета. Если мы говорим про классические занятия в тренажерном зале, то там больше направлено на прокачивание мышечного корсета.

Йога на высоте птичьего полета может вскружить голову в прямом смысле этого слова. Поэтому у такого необычного фитнеса есть свои противопоказания.

Анна Соболь:

Противопоказания, в основном, связаны с перевернутыми позами. Если у нас есть проблемы с глазами, также заложенность носа, болезни сердца, если в позвоночнике есть грыжи, протрузии и также высокое артериальное давление и беременность.