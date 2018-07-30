Показываем, как на Минском море учат управлять яхтой

Новости Беларуси. О парусном спорте в Беларуси рассказываем в выпуске программы «Центральный регион».

Парусный спорт – олимпийская дисциплина, которая в Беларуси не так популярна, нежели в странах, имеющих выход к морю. Однако наша команда не раз добивались самых высоких результатов на мировом и европейском первенстве.

Центр олимпийской подготовки по парусному спорту находится в Минском районе на берегу Заславского водохранилища.

Вместо некогда старых вагончиков, сегодня здесь новые современные здания. Современный комплекс соответствует всем международным стандартам. Корпус администрации, гостевой дом, бухта, береговая площадка для спуска лодок и яхт на воду, и конечно, святая святых – ангар для лодок.

В эллинге порядка 40 судов.

Стеллажи из мягкой основы, которые позволяют главному инвентарю иметь блистательный вид, съемные рули и буйки для тренировок. Кстати, первое – чему учат начинающих спортсменов – ухаживать за яхтой. Ее нужно мыть и периодически полировать, чтобы пластик оставался гладким. Поэтому хоть и тренировочный день у ребят начинается в 10 утра – как к таковым занятиям приступают они гораздо позже.

Экипировка яхтсменов напрямую зависит от поры года и метеоусловий. Для подстраховки есть специальный неопреновый костюм, который, хоть и пропускает воду, но сохраняет тепло. Стоит экипировка порядка 200 рублей.



Но она попросту необходима, чтобы не утонуть, а при необходимости подать и звуковой сигнал о помощи. Для этого в комплекте есть свисток.

А вот подготовка лодки перед спуском на воду начинается не по свистку.

Ребятам, которые гоняют на подростковых яхтах Лазер 4.7, нужно около получаса, старшие вооружают лодки олимпийского класса Лазер Стандарт или Лазер Радиал примерно за 10 минут. Каждая модель подбирается под антропометрические данные – индивидуально. Управление лодками с отличительными знаками «ОИ» осваивают дети до 15 лет.

Яхта олимпийского уровня стоит порядка 17 тысяч рублей. Сзади устанавливается руль. К мачте крепится флюгарка, которая указывает направление ветра. Плюс ремни откренивания –во время соревнований или тренировок спортсмены цепляются за них ногами, чтобы откидываться корпусом за борт.

Если на пирсе развивается флаг красного цвета – вход в воду запрещен. Штормовое предупреждение. Желтый – тренировка состоится. Обстановка рабочая.

Пока коуч за подопечными наблюдает с берега, они отправляются в свободное плавание. Изучить направление ветра.

На тренировках гоняются лодки и олимпийского, и неолимпийского класса. Покорять водную стихию без подстраховки спортсменам строго запрещено. На спасательном катере рабочую обстановку контролирует тренер. В катере – все необходимое на случай внезапного изменения метеоусловий, естественно, в контексте этой акватории. И, кончено, инвентарь для тренировок, которые на воде длятся в среднем около 3-4 часов. Для того чтобы научиться управлять яхтой, моря Минского вполне достаточно, а вот чтобы побеждать на мировых или европейских первенствах – обязательны регулярные сборы за рубежом и хорошая материальная база. Первым делом по прибытии на место тренер определяет направление ветра, на открытой воде он себя может вести непредсказуемо. Это необходимо, чтобы правильно расставить буйки, которые и определят учебную дистанцию. На разминку и отработку технических элементов уходит обычно минимум около двух часов.



При этом работают все группы мышц. Спина, пресс, ноги и как правило, при выполнении сложных приемов, особенно большая нагрузка на руки.

При этом действовать нужно быстро и главное – четко. Как говорят опытные яхтсмены, видеть ветер и реагировать на него. За каждое неправильно выполненный элемент – штраф в виде дополнительных упражнений на лодке. «Это сложный технически вид спорта». Рассказываем, как записаться в парусную школу Затем тренировочная гонка: дистанция от знака до знака. Навскидку, около километра. Перед стартом все яхты выстраиваются в одну линию. Главное – преждевременно ее не пересечь, для тех, кто оступится, гонка закончится, едва ли начавшись. Здесь уже многое зависит и от соперников. Нужно работать относительно флота. Тот, кто впереди, обязан держать позицию, отстающим нужно подстраиваться под ветер – тогда есть шанс обогнать и даже вырваться в лидеры. Также необходимо уметь проложить оптимальный курс, чтобы удлинение дистанции за счет непрямого пути от знака к знаку можно было с лихвой компенсировать быстрым ходом яхты. После тренировок разбор полетов проводят в конференц-зале. Теоретическая подготовка в парусном спорте должна быть не хуже физической, благодаря системе видеофиксации можно подчеркнуть собственные ошибки, чтобы в следующий раз их исправить. Это, своего рода, шахматы на воде.

После четырёхчасовой тренировки на воде спортсмены возвращаются на берег. Есть, около часа, чтобы привести инвентарь в порядок, сменить гидрокостюм на спортивный, сапоги на кроссовки, пополнить запас калорий и снова начать их сжигать, уже на тренажерах.

Затем одни отправляются в сторону стадиона – на беговую дистанцию, другие садятся за руль велосипеда. Это занимает еще около часа. Летом тренировочное время нужно использовать по максимуму. Зимой расписание, как и погода – совершенно другое. Тренировки в зале, физио-процедуры и бассейн. К молодым спортсменам после тренировок на суше заглядывает и чемпионка мира и Европы – опытная Татьяна Дроздовская.

За ее плечами целых пять олимпиад. Самая титулованная воспитанница школы признается, подрастающая смена практически готова к мировым стартам, поэтому волноваться за будущее парусного спорта не стоит.

Татьяна Дроздовская, председатель Белорусской федерации парусного спорта:

Без желания, конечно, не будет ничего. Это большущая взаимосвязь тренера и спортсмена. Тренеры хотят лучшего для спортсмена. Не они стоят на пьедестале. На пьедестале стоит спортсмен. Любой талант – да, хорошо, Но без трудолюбия не будет результата.