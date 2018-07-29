«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к чемпионату континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди у «зубров» серия выставочных матчей.
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к чемпионату континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди у «зубров» серия выставочных матчей.
А 28 июля, воспользовавшись выходным, хоккеисты с женами, подругами и детьми отправились в учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь, где в неформальной обстановке обсудили планы на новый сезон.
Подробности в видеоматериале.