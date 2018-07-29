Прямой эфир

«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»

29 июля 2018 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» продолжает подготовку к чемпионату континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впереди у «зубров» серия выставочных матчей.

«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»-1

А 28 июля, воспользовавшись выходным, хоккеисты с женами, подругами и детьми отправились в учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь, где в неформальной обстановке обсудили планы на новый сезон.

«Можно ожидать высококлассного хоккея»: что говорит обновлённый состав минского «Динамо»-4

Подробности в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»
29 июля 2018 18:39

«Сражались мы больше сами с собой». Большой репортаж СТВ о чемпионате мира по вертолётному спорту и фестивале «ПроНебо»

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом
29 июля 2018 18:23

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом

Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ
29 июля 2018 18:22

Получится ли у женщины-журналиста сделать стандартное упражнение на вертолёте? Эксперимент СТВ