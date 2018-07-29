Особенности белорусской верховой езды. Репортаж СТВ с международного турнира по троеборью в Ратомке

Новости Беларуси. Сплетение манеры, грации, эстетики – все это о конном спорте. В Ратомке проходит международный турнир по конному троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сплетение манеры, грации, эстетики – все это о конном спорте. В Ратомке проходит международный турнир по конному троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках мирового первенства состоялся также и чемпионат Беларуси. Корреспондент Екатерина Лихошапко расскажет в видеоматериале о первых призерах и особенностях белорусской верховой езды.