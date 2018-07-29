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Особенности белорусской верховой езды. Репортаж СТВ с международного турнира по троеборью в Ратомке

29 июля 2018 19:33
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Новости Беларуси. Сплетение манеры, грации, эстетики – все это о конном спорте. В Ратомке проходит международный турнир по конному троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Особенности белорусской верховой езды. Репортаж СТВ с международного турнира по троеборью в Ратомке-1

В рамках мирового первенства состоялся также и чемпионат Беларуси. Корреспондент Екатерина Лихошапко расскажет в видеоматериале о первых призерах и особенностях белорусской верховой езды.

# Конный спорт # Фотофакт

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