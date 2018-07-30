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Минское море. В каких условиях живут и тренируются будущие чемпионы по парусному спорту?

30 июля 2018 11:39
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Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили Центр олимпийской подготовки по парусному спорту, который находится в Минском районе на берегу Заславского водохранилища.

Сегодня здесь построен современный комплекс, который соответствует всем международным стандартам: корпус администрации, гостевой дом, бухта, береговая площадка для спуска лодок и яхт на воду, и конечно, святая святых – ангар для лодок.

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Минское море. В каких условиях живут и тренируются будущие чемпионы по парусному спорту?-1

В Центре проводятся республиканские и международные чемпионаты по парусному спорту.

Минское море. В каких условиях живут и тренируются будущие чемпионы по парусному спорту?-4

Ребятам из областных городов, которые посещают этот центр, переживать – где бросить якорь на время соревнований, не приходится. Также как и спортсменам, приехавшим из-за рубежа.
Иван Якименко, директор СДЮШОР парусного спорта:

Спортсмены проживают в кубриках.

Иностранцы тоже у нас проживали. Я скажу, что за границей в кубриках бывали условия и похуже. Часто в Германии, Венгрии, спортсмены проживают в палатках. Это и французы, и бельгийцы. Они живут в палатках даже под дождем. Здесь условия идеальные.

Главное – чтобы был ветер!

В гостевом доме одновременно может расположиться 25 человек. В здании есть душевые, раздевалки, два 2-местных номера – для тренеров, остальные комнаты – для спортсменов.

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# Парусный спорт # Иван Якименко

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