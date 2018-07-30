Минское море. В каких условиях живут и тренируются будущие чемпионы по парусному спорту?

Сегодня здесь построен современный комплекс, который соответствует всем международным стандартам: корпус администрации, гостевой дом, бухта, береговая площадка для спуска лодок и яхт на воду, и конечно, святая святых – ангар для лодок.

Ребятам из областных городов, которые посещают этот центр, переживать – где бросить якорь на время соревнований, не приходится. Также как и спортсменам, приехавшим из-за рубежа. Иван Якименко, директор СДЮШОР парусного спорта:

Спортсмены проживают в кубриках.

Иностранцы тоже у нас проживали. Я скажу, что за границей в кубриках бывали условия и похуже. Часто в Германии, Венгрии, спортсмены проживают в палатках. Это и французы, и бельгийцы. Они живут в палатках даже под дождем. Здесь условия идеальные.

Главное – чтобы был ветер!

В гостевом доме одновременно может расположиться 25 человек. В здании есть душевые, раздевалки, два 2-местных номера – для тренеров, остальные комнаты – для спортсменов.

Показываем, как на Минском море учат управлять яхтой