МОК официально назвал 3 кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр-2026

Новости мира. Такое решение было принято на 133-й сессии МОК, которая прошла в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадский Калгари принимал зимнюю Олимпиаду в 1988 году. Шведский Стокгольм – столица королевства принимала только летние Игры в далеком 1912 году. Также совместную заявку подали два итальянских города Кортина-д’Ампеццо и Милан.

Томас Бах, президент МОК:

Мы чувствуем, что пришло время вернуться к корням зимних видов спорта. Три раза подряд мы проводим Олимпиаду в новых местах – Сочи, Пхенчхан, Пекин. Но нельзя только сажать новые семена и забывать о корнях. Мы хотим показать, что можем организовать зимние Олимпийские игры рационально, чтобы извлечь выгоду из этого в дальнейшем.