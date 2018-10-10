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МОК официально назвал 3 кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр-2026

10 октября 2018 21:11
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Новости мира. Такое решение было принято на 133-й сессии МОК, которая прошла в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МОК официально назвал 3 кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр-2026-1

Канадский Калгари принимал зимнюю Олимпиаду в 1988 году. Шведский Стокгольм – столица королевства принимала только летние Игры в далеком 1912 году. Также совместную заявку подали два итальянских города Кортина-д’Ампеццо и Милан.

МОК официально назвал 3 кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр-2026-4

Томас Бах, президент МОК:
Мы чувствуем, что пришло время вернуться к корням зимних видов спорта. Три раза подряд мы проводим Олимпиаду в новых местах – Сочи, Пхенчхан, Пекин. Но нельзя только сажать новые семена и забывать о корнях. Мы хотим показать, что можем организовать зимние Олимпийские игры рационально, чтобы извлечь выгоду из этого в дальнейшем.

МОК официально назвал 3 кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр-2026-7

Выборы столицы зимней Олимпиады-2026 пройдут в 2019 году, когда оценочная комиссия подготовит аналитику по каждому их кандидатов.

# Зимняя Олимпиада # Томас Бах # Фотофакт

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