Волейбол. «Строитель» с поражения стартовал в Лиге чемпионов, потерпев поражение от «Франкфурта»

Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» стартует в Лиге чемпионов с поражения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первый матч на евроарене «горняки» провели против соперника из Франкфурта.

Немецкий клуб начал поединок активно и довольно быстро организовал себе комфортный отрыв по очкам. Вкатившись в игру, солигорчане подобрались к оппоненту, но партия была проиграна, а всерьез навязать борьбу удалось только во втором сете. Впрочем, и он в острой концовке остался за гостями столичного Дворца спорта – 25:22.

А вот на третью партию у «Шахтера», похоже, не хватило ни сил, ни запала. «Франкфурт» убедительно доказал свое преимущество, а сотворить героический камбэк у парней Виктора Бекши не получилось. Проигрыш по сетам – 0:3.

Впрочем, точка в этом поединке еще не поставлена: ответная игра пройдет 17 октября. На выезде «горнякам» предстоит серьезная битва.