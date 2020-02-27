Сборная Беларуси на выезде обыграла команду Болгарии

Новости Беларуси. Футболисты национальной сборной провели второй спарринг нового сезона. На выезде в столице Болгарии «белыя крылы» обыграли болгар со счетом 1:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 15-й минуте игры белорусы открыли счет усилиями новичка сборной Дмитрия Подстрелова. После перерыва хозяева много атаковали, и по большому счету именно они владели инициативой, но распечатать ворота Егора Хаткевича не смогли. Напомним, что в ОАЭ подопечные Михаила Мархеля обыграли сборную Узбекистана со счетом 1:0. Победный мяч забил Павел Нехайчик.